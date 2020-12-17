Александр Мостовой: «Тедеско сделал хитрый ход, заявив, что не будет продлевать контракт со «Спартаком»

Ветеран «Спартака» Александр Мостовой поделился мнением по поводу поражения от «Зенита» и новости о скором уходе наставника москвичей Доменико Тедеско.

- Как вы восприняли новость, что Тедеско решил не продлевать контракт со «Спартаком» и хочет уйти?

- Никак это не воспринял. Это жизнь любого тренера и игрока в футболе. Тем более, он говорил, что не хочет жить вдалеке от семьи. Я не до конца его понял. Он сказал, что в эпоху пандемии сложно туда ездить, но ведь кто хочет, тот летает и сейчас. И сборные, и футболисты. Немного запутанная ситуация. Мне кажется, было хитрым ходом сказать об этом вчера, после безоговорочного проигрыша «Зениту». Контракт ведь рассчитан до лета, и получается, он не будет продлевать его именно тогда.

- Может он надеется, что с ним расторгнут контракт зимой?

- Поэтому я и говорю, что это хитрый ход. Якобы он уже сейчас дает повод искать нового тренера. Но сейчас целая очередь выстроится в этот клуб. Тут просто малина. На одних трансферах можно заработать и что только не сделать. Любой тренер туда пойдет. Зачем сейчас об этом говорить, когда столько времени впереди? Не надо забывать, что сейчас наступит межсезонье, можно и так уехать к семье, а после паузы можно выиграть три - четыре матча подряд, и команда на первом месте, например.

- Думаете, его заявление может быть связано с турнирной ситуацией?

- Нет. Тут другое. Это связано с тем, что Тедеско много чудит. Это еще одно подтверждение. Спокойно иди в отпуск, отдыхай, команда будет готовиться, купят игроков и можно бороться за золото. И тут такой поступок. Но на своем спортивном веку я каких хитросплетений только не видел и каких раскладов только не слышал.

- На игру с «Зенитом» повлияло решение Тедеско?

- Нет. Игрокам какая разница кто на лавке? Во всех командах тренеры меняются. Что теперь? В РПЛ только за первый круг убрали троих или четверых наставников. У футболистов контракты, и они должны играть. Тем более, в командах всегда есть игроки, которые недовольны тренером.

- А в чем причина такой игры «Спартака» против «Зенита»?

- «Зенит» сильно настроился на «Спартак». Это было видно. И этим настроем просто задавил соперника. Класс игроков у питерцев выше. Вышел Малком. Были Барриос, Ракицкий, Дуглас Сантос. На этом фоне даже Дзюба затушевался. Но он выполнял свою работу: скидывал, боролся и забил в конце матча. Вот «Спартак» и потерялся.

- Не припомнить, когда «Спартак» так мало бил по воротам, как в этом матче.

- В первом тайме ударов вообще не было. Просто «Зенит» сильнее. И тут можно представить, насколько у нас слабый чемпионат, если питерцы в Лиге чемпионов занимают последнее место в группе, а в РПЛ обыгрывают всех подряд и рвет вторую команду по всем статьям.

- Как относитесь к тому, что Кутепов выходит в нападение?

- Это смешно. Еще одна беспомощная идея главного тренера.

- С чем это связано? Не хватает игроков в передней линии?

- Если бы это было в конце матча, когда команда проигрывает в один мяч и нужно забивать, тогда любой вперед побежал бы. Но это делается за тридцать минут до конца. Можно было бы выпустить Кутепова на свое место в защиту, а перевести вперед Жиго. Он бы там больше пользы принес. Он головой играет лучше и в отбор идет, хорошо прессингует.

- Тедеско надо отпускать сейчас или дать доработать контракт?

- Мне все равно. Когда он пришел, я сказал, что не знаю, кто это. Он уйдет, и я также не буду знать кто это. Как он появился, так и уходит.

- Кто теперь должен возглавить «Спартак»: иностранец или российский специалист?

- Надо сначала с Тедеско разобраться. Он хитро поступает. Огласил решение заранее. Хочет деньги забрать в виде неустойки и спокойно уехать уже зимой.

Елена Григорьевская