Тедеско - меркантильный лузер: Как тренер подставил Федуна

Доменико Тедеско объявил о том, что не будет продлевать контракт со «Спартаком», нанеся тем самым максимальный ущерб клубу. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» объясняет, почему поведение наставника совершенно его не красит.

В среду Доменико Тедеско после поражения от «Зенита» объявил, что не будет продлевать заканчивающийся будущим летом контракт со «Спартаком». Тренер объяснил это эпидемией коронавируса, из-за которой находится вдалеке от семьи. В целом ситуацию понять можно, однако и момент, и форма подачи наносят максимальный ущерб клубу.

Первый вопрос, который возникает, довольно прост. Если Тедеско так скучает по семье, так хочет домой, то зачем же ему оставаться в «Спартаке» ещё на полгода? А ведь немец не спешит покидать клуб, он сам отметил, что продолжит работать. Однако в этом есть явное нарушение логики. При этом объяснение найти легко — вопрос неустойки. Тедеско скучает по семье, но отказываться от денег не хочет. Он не готов уйти сам, но будет только рад, если его уволят, ведь в этом случае он получит компенсацию. Забавно, что искренние чувства любви к семье со стороны Тедеско довольно легко оценить в денежном эквиваленте.

При этом понятно, что Тедеско вынуждает Федуна принять решение о расторжении договора. Немец ведь мог об этом не говорить публично. Тедеско ничего не мешало, по его логике (готовности отработать контракт до конца), просто тихо сообщить об этом руководству, а для прессы повторять, что решение не принято и так далее. Однако немец специально вынес это в публичную сферу, чтобы все его воспринимали как хромую утку. Прежде всего, подопечные.

Если останется Тедеско, то футболистам будет сложно его воспринимать. Зачем что-то доказывать немцу, если он все равно уйдёт? Тедеско будет сложно, если вообще возможно, кого-то мотивировать сохранять полную концентрацию. Да и самому немцу какое теперь дело до результата? Если даже «Спартак» попадёт в Лигу чемпионов, то не он будет работать там. Так зачем стараться?

При этом Тедеско это сказал сразу после двух поражений, которые на 99% лишили «Спартак» иллюзий относительно чемпионства. Отыграть шесть очков у «Зенита» в оставшейся части сезона — задача почти нереальная.

К тому же немец по всем статья подставляет «Спартак». Как можно будет зимой вести трансферную кампанию? Ни один вменяемый игрок не пойдёт в клуб, из которого уходит тренер. Зачем сейчас созываться в стан «красно-белых», если летом будет новый наставник, которому ты можешь не понадобиться? «Спартаку» же, очевидно, усиление нужно.

Ещё глупее выглядит вся ситуация, в которой «Спартак» грудью отстаивал Тедеско, которого якобы оскорбили в Сочи. «Красно-белые» говорили про борьбу с расизмом, ксенофобией и так далее. Однако теперь всё это похоже на пустую пиар-акцию Тедеско, а дураками выглядят представители «Спартака».

В этой ситуации только можно посочувствовать Леониду Федуну. Очевидно, что во многом благодаря ему Шамиль Газизов не уволил Тедеско летом. И вот она благодарность! Немец проиграл два решающих матча на финише первой части, а потом ещё и открыто сказал — я ухожу, мне на все плевать, но сейчас покину клуб только за компенсацию.

Андрей Центров