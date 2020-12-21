Пять худших игроков «Спартака» в первой части сезона

Две трети чемпионата России по футболу позади, два с половиной месяца будет длиться пауза. «Зенит» - лидер, ЦСКА и «Спартак» догоняют, за зиму уже ничего не изменится. Время подводить итоги. Сетевое издание «Евро-футбол.ру» уже выкатило рейтинги своих положительных впечатлений:

Все классные, молодцы. Но если есть список лучших, то должен быть и рейтинг отстающих. «Спартак», конечно же, заслужил его больше других. Команда Тедеско играла в недельном цикле и имела все шансы, чтобы завершить сезон единоличным лидером. Но вместо этого серия провальных матчей на ровном месте. «Спартак» немного отпустил «Зенит» с ЦСКА, а в чемпионской гонке провис очень серьёзно. Доменико Тедеско демотивировал команду своим заявлением о непродлении контракта. Кто же из состава «красно-белых» был так плох, что сподвиг главного тренера к бегству?

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5. Виктор Мозес

Серьёзных претензий выдвинуть Мозесу не получится. Тут и адаптация, и желание задействовать его с первых же мгновений прибытия в Россию. Но впечатление, что звёздный «дядя» приехал просто доигрывать, не покидало все девять матчей Мозеса. Включался Виктор очень редко, зато заигрывался – постоянно. Отработать эпизод до конца, добежать за оппонентом – история не про Мозеса в «Спартаке». Особенно памятно, как возил Виктора его соотечественник Брайан Идову. Каким-то чудом «красно-белые» сумели тогда обыграть «Химки», хотя только с фланга Мозеса могло прийти три гола. Проигрывал Мозес свой фланг в игре против «Сочи», «Динамо», даже разгромленный «Тамбов» ничего не позволил создать Виктору.

4. Наиль Умяров

Тут ситуация противоположная. Наиль Умяров играть хочет. От штрафной до штрафной работает, буквально вытаптывая тепловую карту. Но не получается почему-то, прогресс времён «Чертаново» непонятным образом исчез. Будто боится чего-то Наиль. Если передача – то на метр от себя или назад. Движение мяча только к своим воротам. «Гренадер» Умяров в борьбе тоже не блещет, выиграно всего 56 процентов единоборств за мяч, что предсказуемо, но не очень хорошо для опорного полузащитника. За 16 неполных матчей Наиль создал только один (!) опасный момент, завершившийся ассистом в актив Умярова.

3. Георгий Джикия

Конечно же, в обычных условиях Джикия не входит в тройку худших игроков «Спартака», вниз его выдавливает повышенная ответственность. Георгий – капитан, но уверенность обороне придаёт Жиго. Именно Самуэль – оплот обороны, тот на кого смотрят и кого слушают. Француз подтверждает это уверенной игрой. А Джикия – худший в обороне «Спартака» по среднему числу отборов и перехватов (даже Маслов сильно впереди), к тому же стал много разговаривать с арбитрами, даже истерить порой. Отсюда ненужные жёлтые карточки. Частенько проскальзывают у Джикии и откровенно провальные игры, как с «Уралом», «Зенитом» или за сборную России против Турции и Сербии. Георгий – защитник хорошего уровня, но прогресс явно остановился.

2. Александр Кокорин

Высоковато забрался Кокорин, проведя в чемпионате России всего 8 неполных матчей за «Спартак». Опять же сработал эффект обманутых ожиданий. Так хотели сделать красиво, а получилось просто два реализованных пенальти. Кокорин лишь украл два гола у Джордана Ларссона в гонке бомбардиров, сейчас бы швед соревновался с нападением «Зенита». По аналогии с Кокориным в список худших игроков «Спартака» можно было включить и Остона Урунова, но от него ещё можно чего-то ожидать ждать. А вот Александр достаточно времени успел провести на поле, чтобы заметить – нет у него химии со «Спартаком». Кажется, что и желания играть уже нет. Зато новости с пометкой «Кокорин почувствовал дискомфорт и не полетел на матч» стали рядовым событием.

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1. Зелимхан Бакаев

«Победитель» угадывался сразу. Зелимхан Бакаев из-за бедности стартового состава «Спартака» всё продолжал попадать в основу, после коронавируса вернувшись другим футболистом. Болезнь будто забрала не только физику, но футбольный интеллект. С середины сентября Зелимхан стал бледной тенью себя самого, просто занимающей позицию «фантазисты». Ничего вообще не создавал, хотя умудрялся даже голевые передачи отдавать – так Ларссон забил «Тамбову» после паса на метр от Бакаева или Жиго замкнёт подачу от угла поля. Но по влияния на игру – катастрофа. Не раз бывали матчи, когда количество потерь Бакаева превосходило количество точных передач, а стойкое ощущение, что «Спартак» играет вдесятером не покидало.