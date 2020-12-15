«Зенит» и «Спартак» сыграют при пустых трибунах

«Зенит» официально объявил о том, что матч девятнадцатого тура чемпионата России против «Спартака» пройдёт при пустых трибунах. Игру смогут посетить только те, кто будет находиться в изолированных ложах, а также владельцы абонементов в бизнес-зоны.

Проведение игры без зрителей на трибунах «Газпром Арены» объясняется ухудшением эпидемиологической обстановки.

«Зенит» и «Спартак» сразятся в среду, шестнадцатого декабря. Стартовый свисток прозвучит в восемь часов вечера по московскому времени. На текущий момент питерцы занимают первое место в таблице Премьер-лиги, а москвичи идут вторыми, отставая на три очка.