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Орлов: «Зенит» должен был забить «Спартаку» пять или семь мячей»

25 Декабря 2020, 09:44,

Global Look Press

Футбольный комментатор и журналист Геннадий Орлов высказался о недавнем поединке 19-го тура чемпионата России между петербургским «Зенитом» и московским «Спартаком». «Сине-бело-голубые» отпраздновали победу в матче со счетом 3:1.

«Зенит» должен был забить пять или семь. Представляете, если бы семь мячей забили «Спартаку»? В Москве был бы траур. Зачем доводить людей до такого состояния?», - заявил Орлов на Youtube-канале «ГСО Live».

После 19 туров Премьер-лиги «Зенит» имеет в своем активе 41 очко и занимает первое место в турнирной таблице. «Спартак» с 35 баллами располагается на третьей строчке.

Команды ушли на зимний перерыв. Чемпионат России возобновится в конце февраля 2021-го года.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Спартак Москва, Зенит, Геннадий Орлов
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