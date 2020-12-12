Семак: Лунёв сыграет против «Спартака», у Кержакова серьёзная травма

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился впечатлениями от матча с «Динамо» (3:1) в эфире канала «Матч Премьер».

- Довольно сложная игра, которая получилась разбитой на несколько сегментов - первый тайм и второй, когда вы перешли на схему с тремя центральными защитниками. Что спровоцировало это?

- Конечно, выход нападающих динамовцев, они освежили атакующую линию, игроки, которые хорошо играют вверху. Естественно, нам пришлось укреплять наши тылы, поэтому мы и выпустили Чистякова, который хорошо играет вверху. Это добавило надежности нашим действиям.

- Насколько сюрпризом для вас стала игра «Динамо» в первом тайме, когда вы увидели, что три центральных защитника использует Сандро Шварц, повторяя то, что было в Москве, но при другом тренере?

- Неожиданно, конечно. Вокруг было много информации, и желания продолжать в тот же футбол, который начали играть динамовцы при Шварце. Для нас это был сюрприз, мы не ожидали увидеть пять защитников. Играть сложнее, когда больше количество футболистов в обороне, меньше свободных зон. Для нас сложнее играть, но хорошо, что мы изначально вышли играть с одним нападающим, это нам на руку.

- Можно сказать, что ошибочное ощущение, что Азмун сегодня остался в запасе из-за того, что впереди «Спартак», и очень мало времени на восстановление?

- Конечно, мы анализируем действия. До этого матча Азмун сыграл три матча подряд после большой паузы, когда он не тренировался, поэтому ему сложно было играть в таком режиме. Естественно, у нас есть опция, была возможность дать сыграть Артёму, который не вышел в прошлом матче и до этого пропустил игру. Он был посвежее, нам нужно одного, второго и третьего поддерживать в оптимальном состоянии, чтобы все выглядели свежо.

- Правильно мы понимаем, что если Караваев не успеет восстановиться к «Спартаку», то Сутормин так и будет играть на этой позиции?

- Посмотрим, я думаю, что такая вероятность есть. Есть другие опции, посмотрим, пока Лёша смотрится хорошо на этой позиции.

- Заслужили ли Лунёв своей игрой права выйти в составе на следующий матч?

- Я думаю, да, он смотрелся достаточно надежно, возвращается на свой уровень. Предыдущий матч и эту игру провел достаточно надежно. К сожалению, Миша Кержаков получил серьезное повреждение вчера на тренировке. Естественно, сейчас Андрей - наш основной вратарь. К счастью, самого страшного удалось избежать, он вчера прошел обследование, сделали МРТ. Сустав цел, поэтому отделался мышечными повреждениями. Не так это страшно. Следующий матч пропустит, конечно.

- Расскажите о позиции Вендела. Довольны ли вы тем, как он сегодня отыграл на левом фланге?

- Ему очень непросто приходится. Это новая страна и климатические условия. Он вышел на тренировку в мороз, хоть и небольшой, не чувствовал ног. Реакция интересная была, мы над этим долго шутили. Что касается позиции, это умный игрок, его позиция в центре поля, но мы все время варьируем игроков. Тот же Магомед Оздоев дает много эмоций и движения в центре поля, вышел больше в левой зоне сегодня Вендел. Но, конечно, ему удобнее в центре, и со временем он адаптируется в коллективе, привыкнет к футболу. С мячом он работает хорошо и достаточно быстро. Я думаю, что он, конечно, добавит нашей игре креативности, контроля и мысли, эти качества у него есть.

- Оздоева вы убрали, потому что была желтая карточка, или нужно было перестроиться на другой футбол?

- У него была желтая карточка, и мы не имели никакого права рисковать, потому что предыдущий матч, который мы смотрели, «Ротора», где за каждый контакт давали карточки, мы старались подстраховаться и сразу же сделали замену.