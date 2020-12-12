«Зенит» - единоличный лидер РПЛ: Кто лучше всех сыграл против «Динамо», предопределив победу

Оценки футболистам Сергея Семака

Отмучились в еврокубках, переключаемся на чемпионат России. «Зенит» не был фаворитом этого тура, но получил в пользование единоличное лидерство. «Спартак», отдыхавший неделю, проиграл в Сочи, а питерцы, во вторник получившие от «Боруссии», в центральном матче тура обыграли соперника посложнее – «Динамо» Сандро Шварца.

Статистика матча: владение мячом – 55:45, удары по воротам – 11:10, в створ - 5:5, угловые – 3:0. Цифры довольно равные, кто же позволил «Зениту» расправиться с «Динамо»? «Евро-футбол.ру» переварил игру и выставил субъективные оценки футболистам Сергея Семака.

Максимальное количество баллов - 10 (оценка в начале матча - 6,0).

«ЗЕНИТ» САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

АНДРЕЙ ЛУНЁВ – 6,0. Без значимых спасений обошёлся Лунёв, отразив лишь опасный удар Грулёва на старте матча. Дальше «динамовцы» самолично губили моменты, либо отбивались от атак «Зенита». Всего четыре сейва накопил Андрей, но это для статистики – реальной пользы не так много.

ЯРОСЛАВ РАКИЦКИЙ – 5,5. Молодой и резвый Грулёв доставил Ракицкому много проблем. Хорошо уходил из-под опеки, дважды опасно бил. А ещё выиграл много единоборств – Ярослав всего дважды вышел победителем из семи эпизодов. Отборов украинский защитник тоже не совершал.

ДЕЯН ЛОВРЕН – 6,5. Чуть проще пришлось Ловрену, к которому Грулёв практически не смещался. Хорват действовал на перехватах (четыре удачных), прерывая передачи на забег Лесового, дважды остановил предсказуемые проходы Даниила. Мог даже забить, но после подачи от угла поля пробил в штангу.

ДУГЛАС САНТОС – 7,0. Практически на любой позиции полезен Дуглас Сантос. Вышел слева в обороне – сыграл умно, заработав пенальти при своевременном подключении в атаку, итого с фланга отдал две обостряющие передачи. Неплохо справился и с прямыми обязанностями, прикрыв активного Шиманьски.

АЛЕКСЕЙ СУТОРМИН – 8,5. Дубль Дзюбы – заявка на игрока матча, но дубль из ассистов Сутормина – стоит даже больше. Алексей создал первый гол, доиграв эпизод до конца. А в концовке матча оббежал свежего Варелу и придумал своевременный прострел. Добавим сюда 4 перехвата + 2 отбора и получим шикарный матч для крайнего защитника.

МАГОМЕД ОЗДОЕВ – 4,0. Привёз пенальти и первым был заменён. Сергей Семак за нас поставил оценку Магомеду Оздоеву, зачем-то бросившемуся на Грулёва, в этот момент уже ковырнушвего мяч в руки Андрею Лунёву. Жёлтая карточка добавила вопросов по необходимости продолжать матч.

ВИЛЬМАР БАРРИОС – 7,0. Отлично обострил, запустив Дугласа по флангу – так «Зенит» заработал пенальти. Не забывал и о прямых обязанностях опорного полузащитника – выиграл четыре единоборства из пяти, собрал 2+2 по системе отбор+перехват.

ВЕНДЕЛ – 5,5. Вроде бы неплохо двигается Вендел, видит комбинации, но пока не хватает взаимопонимания. Только с Барриосом бразилец может полезно обыграться, так они и создали рывок Дугласа Сантоса с назначенным пенальти. Но более Вендел не показывался, 5 единоборств из 7 проиграно.

МАЛКОМ – 4,5. Сутормин поддержал атаку, завершив забег голевой передачей на Дзюбу, а Малком спокойно стоял и смотрел. Опять не доигрывает эпизоды, пытается что-то сложное исполнить. Удар в перекладину запомним, но даже это не так опасно было. Сам же Малком в атаке ничего не придумал, проиграв 4 единоборства из 5.

СЕБАСТЬЯН ДРИУССИ – 5,0. Второй матч на позиции «фантазисты» у Дриусси получился куда хуже. Себа больше работал в отборе, выиграв три единоборства из трёх и заблокировав один удар. А вот в атаке – абсолютная тишина. Ни одной обостряющей передачи или хорошего открывания.

АРТЁМ ДЗЮБА – 8,0. Лучший бомбардир РПЛ (на пару с Азмуном), лучший игрок по системе гол+пас. Таков итог матча против «Динамо» для Дзюбы, ранее демонстрировавшего ужасную форму. Роман Евгеньев просто дрожал рядом с Артёмом, наделав тучу ошибок. А форвард решал с завидным хладнокровием: дубль за два удара в створ ворот и даже два удачных дриблинга за две попытки.

ДМИТРИЙ ЧИСТЯКОВ – б/о.

СЕРДАР АЗМУН – 7,0. Отобрал мяч для Сутормина, а затем сам же завершил наступление. Сердар сделал гол после выхода на замену, да и вообще добавил активности рядом с уставшим Дзюбой.

ДАЛЕР КУЗЯЕВ - б/о.

ДАНИИЛ КРУГОВОЙ - б/о.

АЛЕКСАНДР ЕРОХИН - б/о.