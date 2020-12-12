Семак: «Нужно понимать, или футбол развивать, или результатов добиваться»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак на пресс-конференции после матча с «Динамо» (3:1) поговорил о схемах команд и зимнем трансферном окне.

- Вы сказали, что схема с тремя центральными защитниками «Динамо» не добавила настроения. Это в контексте того, что стало понятно, что соперник будет играть гораздо ниже, чем обычно, и будет меньше свободных зон?

- Конечно, касаемо игры в пять защитников, позиция крайних защитников может быть разной. Можно играть высоко, но при обороне в любом случае крайние игроки опускают и играют пять в линию, поэтому независимо от прессинга или контрпрессинга вскрывать оборону в завершающей стадии гораздо сложнее. Для этого нужны много факторов. Нужно видоизменять игру, позиции, индивидуальная игра очень важна, много аспектов, которые усложняются касаемо игры против команд с 5 защитниками. То касается прессинга и контрпрессинга, это было периодично, «Динамо» ниже опускалось, иногда старалось нас выше прессинговать. Также как и мы. В этом плане игра была рваная и разделилась на какие-то составляющие по ходу каждого тайма.

- После завершения еврокубковой кампании президент РСФ призвал всех к дискуссии. Что бы вы от себя могли предложить для повышения интенсивности матчей, для того, чтобы больше команд играли в атаку, чтобы появилось больше разнообразия?

- Во второй части таблицы многие команды играют «от обороны». Как их заставить играть в атаку? Мне кажется, это очень сложно. И дело не только интенсивности, она тоже важна. Нужно качество. Можно набрать команду легкоатлетов и просто бегать, по интенсивности не будет равным во всем мире. При этом нужно не забывать о качестве игроков, их умении работать с мячом, принимать верные решения, работать в пространстве с лимитом, ограничением времени, пространства, здесь много факторов. Свое мнение я уже говорил: нужно определиться, в какую сторону идем. Можно и запретить совсем легионеров, это другой путь развития. Последствия будут другими, будет больше россиян играть, но команды будут гоняться за россиянами. В Китае, где местные игроки нужны и важны, тоже платят баснословные деньги. Нужно понимать, или футбол развивать, или результатов добиваться. Сделать и то, и другое на данном отрезке очень сложно.

- Еще впереди один тур чемпионата. У «Зенита» есть ли понимаете, нужно ли вам усиление в зимнее трансферное окно?

- Безусловно, нужно. Нам нужна позиция левого вингера или полузащитника, мы уже не одно трансферное окно ищем игрока на эту позицию, но, к сожалению, пока не смогли взять. Естественно, нужно расти кто-то может прийти, кто-то - уйти. Но нужно увеличивать ту же обойму игроков, чтобы конкуренция была выше. Это работа, которая должна вестись постоянно для того, чтобы уровень и качество игры прогрессировали. Эмоциональная составляющая - есть много факторов, которые нужны для того, чтобы команда росла и оставалась в лидерах нашего чемпионата. Не говоря о том, что нужно усиливаться, чтобы выступать более удачно в европейских турнирах.

- Во втором тайме вы перешли на трех центральных защитников. Вы неоднократно говорили, что у Ракицкого есть определенные проблемы в этой схеме. Почему Чистяков вышел на этой позиции, а не Ловрен?

- «Динамо» сделало замены, и так было достаточно активное давление на нашу линию обороны. С выходом Комличенко нападающие прибавили в антропометрии. Два нападающих, которые оставались в центральной части поля без большого смещения на фланги. Нам нужно было оставлять наших центральных защитников все время один в один. Мы выпустили Чистякова, который хорош в единоборствах и на втором этаже. Хотя я понимаю, что ему сложно играть так часто, он пропустил много, но думаю, что наша игра стала более надежной после перехода на эту систему.