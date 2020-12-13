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​Дзюба отреагировал на критику Орлова, назвав его «флюгером»

13 Декабря 2020, 00:29,

LiveSport.Ru

Нападающий «Зенита» Артём Дзюба отреагировал на последнюю критику в свой адрес со стороны известного комментатора Геннадия Орлова.

«Кстати, хотел бы передать привет многоуважаемому Геннадию Сергеевичу Орлову по кличке «флюгер». Привет», - высказался Дзюба в интервью клубной пресс-служба после игры с «Динамо» (3:1).

Напомним, Геннадий Орлов, который болеет за «Зенит», выразил мнение, что Дзюба в последнее время стал хуже тренироваться и даже остановился в росте.

На текущий момент Дзюба вместе со своим одноклубником Сердаром Азмуном возглавляют гонку бомбардиров Премьер-лиги России, забив по десять мячей.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Зенит, Артём Дзюба, Геннадий Орлов
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