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Шварц: «Команда «Зенита» великолепна»

10 Декабря 2020, 14:10,

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Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц на пресс-конференции перед матчем с «Зенитом» поговорил о сопернике.

- Вокруг «Зенита» очень много негатива, команда набрала лишь одно очко в Лиге чемпионов, показав худший результат за всю историю. Дзюба на скамейке запасных, не в форме, команда проваливает вторые таймы. Будет ли все это учтено? Будет ли «Динамо» в лучшем психологическом состоянии?

- Конечно, мы посмотрели матч «Зенита» против дортмундской «Боруссии» и проанализировали его. Мы знаем, что соперник выиграл последний матч РПЛ. Эта команда великолепна. Если говорить о Дзюбе, наверняка он выйдет в матче против нас. Для нашей молодой команды это большой вызов - померяться силами с такой замечательной командой, как «Зенит». Мы знаем, что соперник выиграл первый тайм матча против «Боруссии», все говорит о том, что команда очень хорошая, сильная. Нам нужно максимально к ней подготовиться и провести сильную игру.

- Просматривая игры «Зенита», у вас не сложилось впечатление, что команда играет в медленный и тягучий футбол? Контрпрессинг  и высокая интенсивность - те козыри, на которых вы можете сыграть?

- Важно понимать, что если мы будем давать пространство и время на принятие решений игрокам «Зенита», то мы столкнемся с проблемами. Так как мы уже  провели матч со «Спартаком», он был высокоэмоциональным. Смогли проявить себя тайм, и сейчас у нас будет возможность сыграть большой вызов с командой топ-уровня и проявить свои лучшие качества.

- Игра пройдет без зрителей. Это новый опыт для вас в России. Это повлияет как-то во время игры? Завершается тяжелейший год. Рассматриваете ли вы в связке матчи с «Зенитом» и «Сочи»? Определяя состав, думаете ли о том, что кому-то нужно сохранить свежесть на «Сочи»?

- По поводу состава на матч с «Зенитом», он не будет иметь ничего общего с вопросом, что нам предстоит следующая игра через три дня против «Сочи». Нам предстоит принять решение по схеме, по которой мы сыграем, и по игрокам, которые выйдут на замену, чтобы закончить матч с положительным результатом.

На самом деле для меня это будет первый опыт игры в России без зрителей. Стоит отметить, что есть положительные моменты в этом. Я смогу больше  управлять командой с бровки, смогу лучше докричаться до своих игроков.

- В первых трех матчах при вас «Динамо» победило, забив 10 мячей. Дальше становится чуть сложнее. Почему? Вы чувствуете, что тренеры соперников понимают чего ждать от вашей команды? В этом плане становится сложнее? Чем дальше можно удивлять соперников?

- Наверняка тренеры  соперников нас изучают и смотрят. По игре «Динамо» хочу сказать, что нам принципиально важно улучшать нашу игру во многих компонентах: в игре в защите, в переходных фазах и владении мячом.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Динамо Москва, Сандро Шварц
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