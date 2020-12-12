Семак: «Узнали о новой схеме «Динамо» уже после начала матча»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак на пресс-конференции после матча с «Динамо» (3:1) оценил игру своей команды и поговорил о схеме соперника.

- Сложная и тяжелая игра, начало матча, первые минуты остались за динамовцами. К сожалению, позволили создать момент в самом дебюте матча, впоследствии смотрелись лучше. Забили один гол, второй, могли еще забить. После пенальти в наши ворота игра поменялась, стала более нервной, нервозной, такая иногда даже на встречных курсах. У нас тоже были моменты на встречных курсах в быстрых атаках, но не реализовали, дотянули практически до самого конца. Хорошо, что смогли все-таки забить третий мяч и довести матч до победы. Сложная, непростая, но абсолютно заслуженная победа. Я поздравляю ребят, они молодцы. График тяжелый, эмоций было много потрачено, тем не менее, сегодня эмоционально и с точки зрения забитых мячей и созданных моментов смотрелись неплохо. Поздравляю команду с победой.

- Уже не первый матч Вендел выходит на позиции левого полузащитника. Почему вы его ставите на фланг, какие его качества хотите использовать на фланге?

- Это номинальная позиция на левом фланге. По большей степени он должен действовать в центре. У нас не такой большой выбор фланговых игроков, поэтому кому-то приходится все время эту позицию закрывать. Мы смотрим за состоянием игроков, кто в какой позиции более полезен. В центральной зоне у нас достаточно игроков, мы ориентируемся на то, что нам нужно, ставя одного или другого игрока на эту позицию.

- Почему Кержакова не было в заявке, что с ним? Кто сыграет в воротах в матче со «Спартаком»?

- К сожалению, он получил травму на тренировке. Но, слава богу, не оправдались наши самые худшие опасения по итогам обследования. Но повреждение есть, и игру со «Спартаком» он пропустит, к сожалению.

- Когда вы увидели состав «Динамо», казалось, что все будет как обычно, что Нойштедтер будет в опорной зоне. Что поменялась схема вы поняли уже непосредственно в начале игры? Были ли внесены какие-то корректировки в связи с непривычной схемой «Динамо»?

- Да, мы узнали уже после начала матча, потому что тот же Нойштедтер может играть как опорного полузащитника, так и защитника. Уже по расстановке стало понятно, что «Динамо» решило сыграть в пять защитников. Конечно, настроения это не добавляет, но с другой стороны, плюс для нас, что мы вышли в одного нападающего, и сложнее играть для соперника в этом вопросе. По коррективам - конечно, немного внесли. Важно, как команда играет, хоть и не всегда получалось. Но думаю, что играли неплохо. Было несколько позиций, где игроки действовали не совсем так, как нам бы хотелось против команды с пятью защитниками, но в целом достаточно быстро разобрались.