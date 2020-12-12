Семак: «Что касается качества игры с «Боруссией», был абсолютно нормальный матч»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился ожиданиями от матча с «Динамо» в эфире канала «Матч Премьер».

- В составе, который есть на игру с «Динамо», какова будет позиция Вендела и Дриусси? Потому что нет Азмуна в старте.

- По поводу Сердара, последние три матча он провел в стартовом составе, а до этого очень много пропустил и сейчас выглядит неплохо, но мы должны сохранить его свежесть, также как и дать другим игрокам быть в хорошей форме. Вендел изначально выйдет левее, Дриусси - на своей позиции, он там прошлый матч провел и забил гол. Мы, естественно, дали ему возможность проявить себя и в этом матче.

- Вы сказали и говорили это до матча с «Боруссией» и после, что это отчасти и подготовка к матчу с «Динамо». Что удалось подготовить?

- Прежде всего, дали возможность сыграть и Ловрену, и Венделу, которые много пропустили. Что касается того же Ракицкого, он провел неполную игру, дали тому же Дзюбе передохнуть, подготовиться к этим матчам. Многое что смогли сделать, но, к сожалению, результат нас не порадовал. А что касается качества игры, абсолютно нормальный матч. Жаль, что не набрали очки, но в любом случае самые важные матчи, что у нас остались, это сегодня и через три дня. Будем готовиться к каждому матчу и стараться выиграть.