Семак: «Такие матчи играть всегда интересно, когда обе команды хотят играть и побеждать»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился ожиданиями от матча с «Динамо» в эфире канала «Матч Премьер».

- В первом круге вы уступили «Динамо», сейчас это совсем другая команда. Она очень хорошо добавляет по ходу матчу. Насколько вы готовы к силовой манере игры, когда «Динамо» хорошо забирает мяч, хорошо проводить единоборства, что было хорошо видно в матче с тульским «Арсеналом»?

- Хорошо, что у нас появилась еще одна команда, которая играет в более открытый футбол, старается действовать агрессивно, в прессинг, контрпрессинг, убегать в быстрые атаки. В первом круге команда очень много оборонялась, играла очень низко, как и многие клубы Премьер-лиги, поэтому не удалось вскрыть насыщенную оборону. А сами, к сожалению, пропустили со стандарта. Что касается сегодняшнего матча, посмотрим. Такие матчи играть всегда интересно, когда обе команды хотят играть и побеждать.