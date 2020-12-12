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​Дзюба поблагодарил Нобоа за гол «Спартаку»

12 Декабря 2020, 23:48,

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В субботу «Зенит» обыграл московское «Динамо» со счётом 3:1 и вышел на чистое первое место в турнирной таблице. Этому поспособствовало поражение «Спартака» в гостях у «Сочи» с минимальным счётом. Автором единственного гола в этой игре стал полузащитник Кристиан Нобоа, который ранее играл за «Зенит».

Форвард «Зенита» Артём Дзюба, отметившийся дублем в игре с «Динамо», высказался по поводу гола Нобоа «Спартаку».

«Огромный привет Крису Нобоа. Умничка. Спасибо, дорогой. Видели, радовались за тебя. Классный гол. Мастерюга, пингвинчик», - высказался Дзюба в интервью клубной пресс-службе.

В следующем туре «Зенит» сыграет со «Спартаком» 16 декабря.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Зенит, Артём Дзюба, Сочи, Кристиан Нобоа
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