​Дзюба поблагодарил Нобоа за гол «Спартаку»

В субботу «Зенит» обыграл московское «Динамо» со счётом 3:1 и вышел на чистое первое место в турнирной таблице. Этому поспособствовало поражение «Спартака» в гостях у «Сочи» с минимальным счётом. Автором единственного гола в этой игре стал полузащитник Кристиан Нобоа, который ранее играл за «Зенит».

Форвард «Зенита» Артём Дзюба, отметившийся дублем в игре с «Динамо», высказался по поводу гола Нобоа «Спартаку».

«Огромный привет Крису Нобоа. Умничка. Спасибо, дорогой. Видели, радовались за тебя. Классный гол. Мастерюга, пингвинчик», - высказался Дзюба в интервью клубной пресс-службе.

В следующем туре «Зенит» сыграет со «Спартаком» 16 декабря.