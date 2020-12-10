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Игбун готов вернуться на поле в матче с «Зенитом»

10 Декабря 2020, 13:14,

ФК "Локомoтив"

Форвард «Динамо» Сильвестр Игбун на пресс-конференции перед матчем с «Зенитом» оценил своё физическое состояние.

- Что вы ждете от матча в субботу? Какой будет игра?

- «Зенит» - отличная команда, но сейчас я бы хотел говорить о команде «Динамо», о том, как мы будем играть. Нам нужно верить в удачную игру. Очень важно играть концентрированно с первой  и до последней минуты, чтобы дать бой серьезному сопернику.

- Как вы себя чувствуете физически?

- На протяжении двух месяцев у меня не было возможности играть. Конечно, когда я получил травму, был очень расстроен, что не могу помочь своей команде. Что касается готовности, последние матчи команда достаточно уверенно и успешно проводит. Сейчас основной моей задачей является набор формы для того, чтобы быть полезным для команды. Как только я получу свой шанс проявить себя, буду готов это сделать.

- Вы забивали практически всем клубам в России, но именно ворота «Зенита» не поражали. Означает ли это, что матчи против команды из Санкт-Петербурга очень тяжело для вас складываются?

- Если  у меня будет возможность сыграть, то, конечно, я постараюсь забить мяч. По поводу игры с «Зенитом», в первую очередь, очень важна будет победа. Зачастую бывают такие матчи, когда команда показывает хороший футбол и, к сожалению, проигрывает. А порой матчи складываются наоборот, когда команда показывает намного ожидаемый футбол, который она может показать, и при этом берет очки. Для нас важно выиграть этот матч и получить положительный результат.

- Вы хорошо знаете Сергея Семака, главного тренера «Зенита». Сандро Шварц обращался к вам за консультацией по поводу тренерского видения Сергея Семака?

- Да, я знаю Сергея Семака, я его поприветствую при встрече. Я сейчас не хочу говорить об игре «Зенита». Будем думать о своей игре и придерживаться нашего плана.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Динамо Москва, Сильвестр Игбун
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