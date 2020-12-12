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Шварц: «Мы не будем сегодня играть в более оборонительный футбол»

12 Декабря 2020, 19:07,

Global Look Press

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц поделился ожиданиями от матча с «Зенитом» в эфире канала «Матч Премьер».

- Одно изменение по сравнению с матчем с тульским «Арсеналом», Терехова в старте заменил Нойштедтер. Означает ли это, что «Динамо» сегодня выбирает более закрытый вариант? Какова будет позиция Нойштедтера в этой расстановке?

- Это не говорит о том, что мы будем сегодня играть в более оборонительный футбол. А схему, по которой мы будем играть, наверняка проанализируют прекрасные эксперты в студии.

- Вы перед матчем с «Зенитом» сказали, что игрокам такого уровня, которые собраны в «Зените», важно не давать времени для принятия решений. Как это сделать?

- Для нас будет очень важно агрессивно играть без мяча. При владении мячом нам нужно будет с полной самоотдачей действовать и смело идти атаковать.

- Насколько поменяется игра «Зенита» в атаке и усложнится задача для «Динамо» из-за отсутствия в старте лучшего бомбардира Сердара Азмуна?

- Мы уверены, что это будет напряженная игра, мы ее ожидаем. По поводу того, по какой системе будет играть «Зенит», пока неизвестно. Это может быть 4-3-3 или ромб в середине поля. Посмотрим, ждем интересного матча.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Динамо Москва, Сандро Шварц
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