Шварц: «Сложно сравнивать состояние нашей команды сейчас и во время победы над «Зенитом» в первом круге»

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц на пресс-конференции перед матчем с «Зенитом» сравнил состояние своей команды по сравнению с игрой первого круга, а также оценил прошлый матч с «Арсеналом».

- Вопрос по прошедшему матчу с «Арсеналом». Вы говорили на послематчевой пресс-конференции, что получились разные таймы, что в перерыве поменяли позиции некоторых игроков. Но в глаза бросилась и отразилась в статистике возросшая интенсивность игры «Динамо» без мяча, увеличилось количество единоборств в обороне, перехватов, подборов и так далее. Помимо тактических изменений, были ли наставления игрокам, что нужно агрессивнее вступать в борьбу, активнее идти в отбор? Повлияло ли это на игру футболистов?

- Большая разница между таймами в том, как мы начинали наши атаки при владении мячом, как мы занимали правильные позиции на поле. Второй момент - насколько быстро мы вступали в отбор при потере мяча. Соответственно, когда мы принесли все эти моменты во втором тайме, нам это принесло больше энергии, чтобы мы смогли проводить больше опасных атак вперед, при том, что мы столкнулись с достаточно серьезным соперником, который компактно играл.

- Сразу после финального свистка в Туле вы что-то говорили Шарлю Каборе, который не вышел на поле. Такое редко можно увидеть. Вы ему что-то объясняли. Что это было, какие-то извинения за то, что он не вышел на поле?

- Шарль Каборе - очень важный для нас футболист, он играет для нас очень важную роль, я его уважаю как человека, так и игрока. Я сказал следующую вещь после финального свистка Шарлю Каборе, почему мы не выпустили его, а приняли решение выпустить Романа Нойштедтера. Дело в том, что на данном этапе игры нм нужен был футболист, который был бы повыше ростом, обладал бы другой антропометрией, чтобы более эффективно сыграть на стандартах.

- В первом круге «Динамо» обыграло «Зенит» со счетом 1:0, смотрели ли тот матч? Предельная концентрация в обороне, самоотдача, успех принес стандарт, невероятная жесткость с первых минут. Если взять 5 последних побед над «Зенитом» в истории, все они со счетом 1:0. Есть ли у вас сомнения, как сыграть в Петербурге, не изменять философии и подвергнуться риску, как с «Ростовом», или попробовать взять что-то с матча первого круга?

- Чтобы сравнивать состояние нашей команды сейчас и во время победы в первом круге, это сложно. Как раз статистика последних встреч с «Зенитом» еще раз говорит, что соперник - очень серьезная команда, состоящая из классных игроков. Против такой команды нужно компактно защищаться, не давать сопернику времени на принятие решений, играть очень активно. При владении мячом надо играть грамотно, занимать правильные позиции и использовать свободное пространство на поле.