Дзюба вернулся! Дублем Артёма «Зенит» переиграл «Динамо» и стал единоличным лидером РПЛ

|
12 Декабря 2020, 20:55,
|
|
В матче восемнадцатого тура РПЛ чемпион России «Зенит» принимал «Динамо» в Санкт-Петербурге.
|Зенит
|3:1
|Динамо Москва
|(1:0) Дзюба Артём 14'
|(2:0) Дзюба Артём 34'
|56' Комличенко Николай (2:1)
|(3:1) Азмун Сердар 84'
Отмучились российские «гранды» в еврокубках и теперь спокойно могут сосредоточиться на делах национального чемпионата. Правда, до зимнего перерыва осталось всего-то два матча. А проведёт их «Зенит» с соперниками очень сложными. Московские «Динамо» и «Спартак» постараются остановить лидера (до 18-го тура) чемпионата. Сейчас все три клуба представляют первую четвёрку РПЛ, ожидаем отличные матчи.
«Динамо» при Сандро Шварце уже проиграло (мощные 1:4 от «Ростова»), но изменение командной игры в лучшую сторону невозможно не отметить. Фомин, Лесовой и Моро уверенно встроились в команду, недельный цикл подготовки позволяет спокойно идти по сезону. «Зенит» же только ночью вторника отмучился, проиграв дортмундской «Боруссии» и продемонстрировав слабую форму Артёма Дзюбы.
Главный форвард России, однако, появился в старте против «Динамо», а Сердар Азмун как раз присел на лавку. И ход сработал. Быстрый гол забил как раз Артём Дзюба. На фланговую подачу неудачно вылетел Роман Евгеньев, отбивший мяч на набежавшего Сутормина. Алексей протолкнул сферу на Дзюбу, а тот мощным ударом расстрелял Антона Шунина – 1:0. Первым же моментом воспользовался «Зенит», а вот у «Динамо» ранее из убойной позиции промахнулся Даниил Лесовой.
Десятый мяч Дзюбы тоже не заставил себя долго ждать, случился ещё в первом тайме. Вендел и Барриос отличную комбинацию разыграли, запустив по краю Дугласа Сантоса. Бразилец уже прострелил, после чего влетел ему в ногу Сергей Паршивлюк. Сергей Иванов сбегал посмотреть повтор и указал на «точку». Пенальти не без вопросов, конечно, но Артёма Дзюбу это не волновало, он развёл Шунина и мяч по разным углам, оформив дубль – 2:0.
По конец тайма «Зенит» мог устроить «Динамо» на разгром, но москвичей питерцы простили. После ошибки Евгеньева Вендел классно раскрутил атаку, выведя Малкома на дугу штрафной площади. Бразилец закрутил в касание, однако попал в перекладину. Добить «Динамо» не удалось, зато на старте второго тайма интригу вернул Магомед Оздоев. Полузащитник «Зенита» зачем-то налетел на Грулёва, в сложной ситуации пытавшегося пробить после скидки Паршивлюка. Сергей Иванов сразу указал на «точку», а Николай Комличенко чётко пробил – 2:1.
«Зенит» снова мог убивать интригу, но снова простил «Динамо». Восстановить статус-кво собирался Деян Ловрен, пробивший в штангу после подачи от угла поля. А вторым темпом не подстроился Алексей Сутормин, который мог вколачивать в сетку отскочивший мяч с двух метров. Концовка матча прошла в нервной борьбе. Москвичи атаковали, а питерцы удерживали счёт, с чем прекрасно справились. Даже больше: Азмун отобрал мяч у Варелы, а затем ещё и завершил прострел Сутормина, которому сам же организовал проход по флангу – 3:1.
«Зенит» победил «Динамо» в центральном матче тура, забрав себе единоличное лидерство.
|
Евро-Футбол.Ру Иван_Терентьев
|Теги: Зенит, Динамо Москва
"...но москвичей питерцы простили."
Но подводя итог можно сказать ,что это москвичи простили питерцев .
Что и требовалось доказать! Всех Зенитчиков с победой!)
"Дзюба вернулся! " ? Но уж очень медленно.Так медленно что просто смотреть сил нет .
Ну один то раз как убежал,да как назло недоразумение короткосракое только его поддержало,результат атаки был понятен сразу.
"Ну один то раз как убежал" ?
Столько тормозил , что я этот момент и не раскледел .
Теперь больше понимаю почему даже наш "тугодумный " менеджмент ищет
ЦНапа.
Контуженный петардой еще Азмуна пытается на йух посылать)))Палка навоз мешать.
Получили за первый матч,костоломы узколобые.Жаль никого из быдла не поломали.