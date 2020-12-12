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Дзюба вернулся! Дублем Артёма «Зенит» переиграл «Динамо» и стал единоличным лидером РПЛ

12 Декабря 2020, 20:55,

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В матче восемнадцатого тура РПЛ чемпион России «Зенит» принимал «Динамо» в Санкт-Петербурге.

Протокол игры  
Зенит 3:1 Динамо Москва
(1:0) Дзюба Артём 14'    
(2:0) Дзюба Артём 34'    
    56' Комличенко Николай (2:1)
(3:1) Азмун Сердар 84'    
Лунёв Андрей Сутормин Алексей   89' (Круговой Данил (   89') Ловрен Деян Ракицкий Ярослав Дуглас Сантос Оздоев Магомед   55'   61' (Чистяков Дмитрий (   61') Барриос Вилмар Малком Филипе   71' (Кузяев Далер (   71') Дриусси Себастьян   70' (Азмун Сердар (   70') Вендел Маркус   89' (Ерохин Александр (   89') Дзюба Артём
Запасные: Прохин Данила Одоевский Даниил Жирков Юрий Крапухин Станислав Мостовой Андрей Мусаев Леон Васютин Александр
Шунин Антон Евгеньев Роман   78' (Нжи Клинтон Муа (   78') Нойштедтер Роман Ордец Иван Паршивлюк Сергей   34' Шиманьски Себастиан Фомин Даниил   54' (Комличенко Николай (   54'   81') Варела Гильермо Моро Никола Грулёв Вячеслав   67' (Игбун Сильвестр (   67') Лесовой Даниил   54' (Каборе Шарль (   54')
Запасные: Школик Игорь Рауш Константин Карапузов Владислав Плиев Заурбек Тюкавин Константин Лещук Игорь Слепов Сергей Терехов Антон
12 декабря. Стадион "Газпром Арена" (Санкт-Петербург).

 

Отмучились российские «гранды» в еврокубках и теперь спокойно могут сосредоточиться на делах национального чемпионата. Правда, до зимнего перерыва осталось всего-то два матча. А проведёт их «Зенит» с соперниками очень сложными. Московские «Динамо» и «Спартак» постараются остановить лидера (до 18-го тура) чемпионата. Сейчас все три клуба представляют первую четвёрку РПЛ, ожидаем отличные матчи.

«Динамо» при Сандро Шварце уже проиграло (мощные 1:4 от «Ростова»), но изменение командной игры в лучшую сторону невозможно не отметить. Фомин, Лесовой и Моро уверенно встроились в команду, недельный цикл подготовки позволяет спокойно идти по сезону. «Зенит» же только ночью вторника отмучился, проиграв дортмундской «Боруссии» и продемонстрировав слабую форму Артёма Дзюбы.

Главный форвард России, однако, появился в старте против «Динамо», а Сердар Азмун как раз присел на лавку. И ход сработал. Быстрый гол забил как раз Артём Дзюба. На фланговую подачу неудачно вылетел Роман Евгеньев, отбивший мяч на набежавшего Сутормина. Алексей протолкнул сферу на Дзюбу, а тот мощным ударом расстрелял Антона Шунина – 1:0. Первым же моментом воспользовался «Зенит», а вот у «Динамо» ранее из убойной позиции промахнулся Даниил Лесовой.

Десятый мяч Дзюбы тоже не заставил себя долго ждать, случился ещё в первом тайме. Вендел и Барриос отличную комбинацию разыграли, запустив по краю Дугласа Сантоса. Бразилец уже прострелил, после чего влетел ему в ногу Сергей Паршивлюк. Сергей Иванов сбегал посмотреть повтор и указал на «точку». Пенальти не без вопросов, конечно, но Артёма Дзюбу это не волновало, он развёл Шунина и мяч по разным углам, оформив дубль – 2:0.

По конец тайма «Зенит» мог устроить «Динамо» на разгром, но москвичей питерцы простили. После ошибки Евгеньева Вендел классно раскрутил атаку, выведя Малкома на дугу штрафной площади. Бразилец закрутил в касание, однако попал в перекладину. Добить «Динамо» не удалось, зато на старте второго тайма интригу вернул Магомед Оздоев. Полузащитник «Зенита» зачем-то налетел на Грулёва, в сложной ситуации пытавшегося пробить после скидки Паршивлюка. Сергей Иванов сразу указал на «точку», а Николай Комличенко чётко пробил – 2:1.

«Зенит» снова мог убивать интригу, но снова простил «Динамо». Восстановить статус-кво собирался Деян Ловрен, пробивший в штангу после подачи от угла поля. А вторым темпом не подстроился Алексей Сутормин, который мог вколачивать в сетку отскочивший мяч с двух метров. Концовка матча прошла в нервной борьбе. Москвичи атаковали, а питерцы удерживали счёт, с чем прекрасно справились. Даже больше: Азмун отобрал мяч у Варелы, а затем ещё и завершил прострел Сутормина, которому сам же организовал проход по флангу – 3:1.

«Зенит» победил «Динамо» в центральном матче тура, забрав себе единоличное лидерство.
Евро-Футбол.Ру Иван_Терентьев
Теги: Зенит, Динамо Москва
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Комментарии (7)
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0
superzina
12 Декабря 2020, 21:06

"...но москвичей питерцы простили."
Но подводя итог можно сказать ,что это москвичи простили питерцев .

0
только не мясо!!!
12 Декабря 2020, 21:04

Что и требовалось доказать! Всех Зенитчиков с победой!)

1
superzina
12 Декабря 2020, 21:03

"Дзюба вернулся! " ? Но уж очень медленно.Так медленно что просто смотреть сил нет .

0
kostet
12 Декабря 2020, 21:07

Ну один то раз как убежал,да как назло недоразумение короткосракое только его поддержало,результат атаки был понятен сразу.

0
superzina
12 Декабря 2020, 21:09

"Ну один то раз как убежал" ?
Столько тормозил , что я этот момент и не раскледел .
Теперь больше понимаю почему даже наш "тугодумный " менеджмент ищет
ЦНапа.

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0
kostet
12 Декабря 2020, 20:59

Контуженный петардой еще Азмуна пытается на йух посылать)))Палка навоз мешать.

0
kostet
12 Декабря 2020, 20:57

Получили за первый матч,костоломы узколобые.Жаль никого из быдла не поломали.

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