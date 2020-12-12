Дзюба вернулся! Дублем Артёма «Зенит» переиграл «Динамо» и стал единоличным лидером РПЛ

В матче восемнадцатого тура РПЛ чемпион России «Зенит» принимал «Динамо» в Санкт-Петербурге.

Отмучились российские «гранды» в еврокубках и теперь спокойно могут сосредоточиться на делах национального чемпионата. Правда, до зимнего перерыва осталось всего-то два матча. А проведёт их «Зенит» с соперниками очень сложными. Московские «Динамо» и «Спартак» постараются остановить лидера (до 18-го тура) чемпионата. Сейчас все три клуба представляют первую четвёрку РПЛ, ожидаем отличные матчи.

«Динамо» при Сандро Шварце уже проиграло (мощные 1:4 от «Ростова»), но изменение командной игры в лучшую сторону невозможно не отметить. Фомин, Лесовой и Моро уверенно встроились в команду, недельный цикл подготовки позволяет спокойно идти по сезону. «Зенит» же только ночью вторника отмучился, проиграв дортмундской «Боруссии» и продемонстрировав слабую форму Артёма Дзюбы.

Главный форвард России, однако, появился в старте против «Динамо», а Сердар Азмун как раз присел на лавку. И ход сработал. Быстрый гол забил как раз Артём Дзюба. На фланговую подачу неудачно вылетел Роман Евгеньев, отбивший мяч на набежавшего Сутормина. Алексей протолкнул сферу на Дзюбу, а тот мощным ударом расстрелял Антона Шунина – 1:0. Первым же моментом воспользовался «Зенит», а вот у «Динамо» ранее из убойной позиции промахнулся Даниил Лесовой.

Десятый мяч Дзюбы тоже не заставил себя долго ждать, случился ещё в первом тайме. Вендел и Барриос отличную комбинацию разыграли, запустив по краю Дугласа Сантоса. Бразилец уже прострелил, после чего влетел ему в ногу Сергей Паршивлюк. Сергей Иванов сбегал посмотреть повтор и указал на «точку». Пенальти не без вопросов, конечно, но Артёма Дзюбу это не волновало, он развёл Шунина и мяч по разным углам, оформив дубль – 2:0.

По конец тайма «Зенит» мог устроить «Динамо» на разгром, но москвичей питерцы простили. После ошибки Евгеньева Вендел классно раскрутил атаку, выведя Малкома на дугу штрафной площади. Бразилец закрутил в касание, однако попал в перекладину. Добить «Динамо» не удалось, зато на старте второго тайма интригу вернул Магомед Оздоев. Полузащитник «Зенита» зачем-то налетел на Грулёва, в сложной ситуации пытавшегося пробить после скидки Паршивлюка. Сергей Иванов сразу указал на «точку», а Николай Комличенко чётко пробил – 2:1.

«Зенит» снова мог убивать интригу, но снова простил «Динамо». Восстановить статус-кво собирался Деян Ловрен, пробивший в штангу после подачи от угла поля. А вторым темпом не подстроился Алексей Сутормин, который мог вколачивать в сетку отскочивший мяч с двух метров. Концовка матча прошла в нервной борьбе. Москвичи атаковали, а питерцы удерживали счёт, с чем прекрасно справились. Даже больше: Азмун отобрал мяч у Варелы, а затем ещё и завершил прострел Сутормина, которому сам же организовал проход по флангу – 3:1.

«Зенит» победил «Динамо» в центральном матче тура, забрав себе единоличное лидерство.