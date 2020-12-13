Орлов отреагировал на слова Дзюбы, назвавшего комментатора «флюгером»

В субботу «Зенит» в рамках восемнадцатого тура чемпионата России обыграл на своём поле московское «Динамо» со счётом 3:1. Автором дубля стал нападающий Артём Дзюба.

После игры Дзюба в интервью клубной пресс-службе передал привет комментатору Геннадию Орлову и назвал его «флюгером» в ответ на недавнюю критику в свой адрес. Впрочем, известный болельщик «Зенита» отреагировал на этот момент достаточно спокойно.

«Я не хочу ввязываться в эти дела с Дзюбой, это ниже моего достоинства, я же опытный журналист», - сказал Орлов sport24.

Напомним, ранее Геннадий Орлов сказал, что Артём Дзюба остановился в развитии и стал хуже тренироваться.

На текущий момент Артём Дзюба возглавляет рейтинг бомбардиров чемпионата России вместе со своим одноклубником Сердаром Азмуном. Форварды забили по десять голов.