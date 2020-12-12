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​Дзюба вышел на 4 место в списке бомбардиров «Зенита»

12 Декабря 2020, 20:17,

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В субботу вечером «Зенит» проводит домашний матч против «Динамо» в рамках восемнадцатого тура чемпионата России. Питерцы ведут 2:0 благодаря двум точным ударам нападающего Артёма Дзюбы.

Как сообщается на официальном сайте «Зенита», Дзюба обошёл Владимира Клементьева (84 гола) и теперь с 85 голами занимает четвёртое место в списке лучших бомбардиров в истории клуба.

Больше Дзюбы за «Зенит» забили три футболиста – Юрий Желудков (87 голов), Владимир Кулик (101 гол) и Александр Кержаков (163 гола).

Следить за матчем между «Зенитом» и «Динамо» можно в подробной текстовой трансляции на портале LiveResult.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Зенит, Артём Дзюба, Александр Кержаков
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