​Дзюба вышел на 4 место в списке бомбардиров «Зенита»

В субботу вечером «Зенит» проводит домашний матч против «Динамо» в рамках восемнадцатого тура чемпионата России. Питерцы ведут 2:0 благодаря двум точным ударам нападающего Артёма Дзюбы.

Как сообщается на официальном сайте «Зенита», Дзюба обошёл Владимира Клементьева (84 гола) и теперь с 85 голами занимает четвёртое место в списке лучших бомбардиров в истории клуба.

Больше Дзюбы за «Зенит» забили три футболиста – Юрий Желудков (87 голов), Владимир Кулик (101 гол) и Александр Кержаков (163 гола).

Следить за матчем между «Зенитом» и «Динамо» можно в подробной текстовой трансляции на портале LiveResult.