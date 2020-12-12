Сутормин: «Этот матч выиграли - хорошо, впереди самый главный матч этого отрезка»

Лучший футболист матча «Зенит» - «Динамо» (3:1) Алексей Сутормин поделился впечатлениями от игры в эфире канала «Матч Премьер».

- Насколько тяжелой получилась сегодня игра? Показалось, что она шла каким-то отрезками, в первые 10-15 минут было очень сложно.

- Да-да-да, «Динамо» имело в начале пару моментов, с самого начала мы не включились в игру. Потом мы забили гол, забили второй потом контролировали игру. В начале второго тайма им дали пенальти, и сами себе нервы треплем. Хорошо, что в конце забили, и концовка была достаточно спокойной для нас.

- Какая задача у вас была на поле? Потому что вам пришлось весь фланг закрывать.

- Как всегда. Надо было повнимательнее в обороне быть, потому что Даниил Лесовой хорошо за спину бежит. В целом нужно было в атаке подключаться и помогать команде, что получилось.

- У вас получились такие голы рабочие?

- Ну да, там хорошо нападающие открылись, они забили мячи, это тоже большой плюс.

- Показалось, что у «Зенита» даже больше сил, как ни странно. Ведь у «Динамо» более легкий график, и больше сил на концовку и второй тайм должно быть. В чем секрет?

- Мы хотим побеждать в каждом матче, бежать вперед, перед своими болельщиками. Остались две игры. И так мало болельщиков приходит, так что надо их радовать. Этот матч выиграли - хорошо, впереди самый главный матч этого отрезка. Будем к нему готовиться.

- Насколько смотрите в турнирную таблицу? Потому что получается, что это такая центральная игра всей этой части чемпионата.

- Да нам не надо смотреть, а надо побеждать, и все хорошо будет в этом плане, так что мы будем настраиваться на победу.