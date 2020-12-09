Иванов обслужит матч «Зенит» - «Динамо», Москалёв - главный судья встречи «Краснодар» - «Локомотив»

РФС сообщил о назначении судей на поединки 18-го тура российской Премьер-лиги. Центральный матч между петербургским «Зенитом» и московским «Динамо» обслужит бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым.

На поединке «Краснодар» - «Локомотив» отработает Владимир Москалёв. Встречу между «Сочи» и «Спартаком» обслужит бригада судей во главе с Игорем Паниным.

Напомним, что после 17 сыгранных туров лидирует в турнирной таблице «Зенит», набравший 35 баллов. Вторым идет «Спартак», уступающий «сине-бело-голубым» по дополнительным показателям. Топ-3 замыкает ЦСКА, «Динамо» занимает четвертую строчку.