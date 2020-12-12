«Зенит» объявил состав на матч с «Динамо», Дзюба не будет капитаном

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12 Декабря 2020, 17:43,
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В субботу вечером в рамках восемнадцатого тура российской Премьер-лиги «Зенит» сыграет против московского «Динамо». Наставник питерцев Сергей Семак доверил места в стартовом составе следующим исполнителям:
Лунёв, Дуглас Сантос, Ракицкий, Ловрен (капитан), Оздоев, Барриос, Сутормин, Вендел, Дриусси, Малком, Дзюба.
Как видим, нападающий Артём Дзюба выйдет на игру без повязки капитана.
Матч между «Зенитом» и «Динамо» начнётся в семь часов вечера по московскому времени. Следить за ходом поединка во всех деталях можно будет в подробной текстовой трансляции на портале LiveResult.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Зенит, Динамо Москва, Артём Дзюба