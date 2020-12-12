«Зенит» объявил состав на матч с «Динамо», Дзюба не будет капитаном

В субботу вечером в рамках восемнадцатого тура российской Премьер-лиги «Зенит» сыграет против московского «Динамо». Наставник питерцев Сергей Семак доверил места в стартовом составе следующим исполнителям:

Лунёв, Дуглас Сантос, Ракицкий, Ловрен (капитан), Оздоев, Барриос, Сутормин, Вендел, Дриусси, Малком, Дзюба.

Как видим, нападающий Артём Дзюба выйдет на игру без повязки капитана.

Матч между «Зенитом» и «Динамо» начнётся в семь часов вечера по московскому времени. Следить за ходом поединка во всех деталях можно будет в подробной текстовой трансляции на портале LiveResult.