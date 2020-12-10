Матч «Зенит» - «Динамо» пройдёт при пустых трибунах

Центральный поединок 18-го тура чемпионата России между петербургским «Зенитом» и московским «Динамо» пройдет при пустых трибунах в связи со сложной эпидемиологической ситуацией. Об этом рапортует пресс-служба «сине-бело-голубых».

«На «Газпром Арене» согласовано присутствие зрителей только в изолированных ложах. В соответствии с разрешением на игре смогут побывать посетители лож и владельцы сезонных абонементов в бизнес-клубы», - гласит сообщение пресс-службы клуба.

Встреча между «Зенитом» и «Динамо» пройдет в субботу, 12-го декабря. Матч состоится на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Начало запланировано в 19:00 по московскому времени.

После 17 туров петербургский клуб набрал 35 очков и занимает первое место в турнирной таблице Премьер-лиги. «Динамо» с 30 баллами располагается на четвертой строчке.