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Матч «Зенит» - «Динамо» пройдёт при пустых трибунах

10 Декабря 2020, 13:47,

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Центральный поединок 18-го тура чемпионата России между петербургским «Зенитом» и московским «Динамо» пройдет при пустых трибунах в связи со сложной эпидемиологической ситуацией. Об этом рапортует пресс-служба «сине-бело-голубых».

«На «Газпром Арене» согласовано присутствие зрителей только в изолированных ложах. В соответствии с разрешением на игре смогут побывать посетители лож и владельцы сезонных абонементов в бизнес-клубы», - гласит сообщение пресс-службы клуба.

Встреча между «Зенитом» и «Динамо» пройдет в субботу, 12-го декабря. Матч состоится на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Начало запланировано в 19:00 по московскому времени.

После 17 туров петербургский клуб набрал 35 очков и занимает первое место в турнирной таблице Премьер-лиги. «Динамо» с 30 баллами располагается на четвертой строчке.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Зенит, Динамо Москва
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