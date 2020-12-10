Шварц: «У нас сейчас абсолютно нет мыслей об отпуске»

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц на пресс-конференции перед матчем с «Зенитом» поговорил о тактических решениях в центре поля и отметил, что игроки не думают об отпуске.

- В прошлом матче Шиманьски и Фомин несколько раз менялись позициями на поле. Это получалось спонтанно, но они проводили так достаточно большое количество времени, по несколько минут подряд. Даже был момент, когда Шиманьски предложил Фомину поменяться, а тот сказал, что «нет, играем так». Насколько вы даете свободу игрокам в таких моментах, могут ли они так менять позиции? Или это была ваша установка?

- Для нас важно, чтобы игроки занимали позиции на поле, которые они должны занимать. Если мы сейчас говорим о полузащитниках, то неважно сыграл ли Фомин на позиции Шиманьски или наоборот. Нам важно, чтобы ребята выполняли именно установку, были на тех позициях, где необходимо быть тому или иному игроку. Но также стоит отметить тот факт, что при владении мячом ни один из наших «восьмерок» не должен сваливаться в позицию «шестерки», чтобы не дублировать позицию Моро.

- Вы сказали, что очень важно, чтобы «восьмерки» не сваливались в позиции «шестерок». Именно с этим связаны изменения в перерыве? Вы говорили о позициях игроков. Показалось, что Фомин в первом тайме уходил на позицию «шестерки».

- Порой бывают такие моменты, когда вторая «восьмерка» опускается на позицию «шестерки», тогда при владении мячом образуется треугольник с двумя «шестерками» и «восьмеркой». Такое расположение тоже возможно.

- У русских людей и футболистов есть такая черта: чем ближе отпуск, тем больше расслабления. Чувствуете ли в настроении игроков, что остается два матча и скоро отдых? Известно ли уже, когда команда вернется из отпуска, и когда сборы?

- Сейчас у нас абсолютно нет мысли о предстоящем отпуске, ребята тренируются и показывают полную концентрацию. Более того, в ближайшие дни нам предстоит 7 тренировок. Эти дни ребята будет проводить с полной концентрацией. У нас сейчас абсолютно нет мыслей об отпуске.

У нас сейчас два дня до очень непростой игры с «Зенитом», а после будет матч с «Сочи». Поэтому полный фокус нашего внимания на этих двух матчах. Что касается тренировочных сборов, у нас сейчас нет времени и повода обсуждать этот вопрос. Как только закончим эти два матча, ответим на все ваши вопросы на этот счет. В любом случае мы точно поедем на сборы.