Шварц: «Команда почувствовала ритм, мы очень хорошо общаемся, есть взаимопонимание»

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц на пресс-конференции после матча с «Зенитом» (1:3) ответил на вопросы об усилении команды и оценке своей работы.

- Вы сказали, что после второго гола «Зенита» у вас были проблемы при переходе из обороны в атаку. Эти проблемы были с чем связаны?

- В первые 15 минут мы очень хорошо сыграли, к сожалению, не смогли забить мяч. После пропущенного гола у нас начались технические ошибки и неточные передачи.

- У вас уже есть понимание, нужно ли «Динамо» усиление в весенней части чемпионата?

- В среду хотелось бы, чтобы та уверенность, которая была у ребят в последних матчах, чтобы они смогли ее проявить в матче против «Сочи» и удачно завершить этот год. Сейчас не время говорить о новичках, мы сегодня играли против очень сильной команды. Я считаю, что ребята хорошо себя проявили, но итог таков, какой он есть.

- Как оцениваете ту работу, которую проделали за время, проведенное в Москве?

- Мне очень сложно оценить свою работу. За последние недели команда проделала очень большой путь, мы хорошо тренировались, команда почувствовала ритм, мы очень хорошо общаемся, есть взаимопонимание. Если говорить о грядущей игре с «Сочи», нам бы хотелось закончить год на мажорной ноте и выиграть. Я доволен всем тем, что происходит.

- Мы сейчас рассматриваем каждый матч РПЛ через призму итогов еврокампании. К сожалению, в этих матчах футболисты частично бегают трусцой и ходят пешком. Как надо мотивировать и тренировать футболистов, чтобы приблизить их уровень интенсивности, скорости к той же Бундеслиге, например?

- У меня нет большого опыта, чтобы я мог сравнить на данном этапе, но те нагрузки, которые даются команде в тренировочном процессе и играх, считаю, что их наши парни выдерживают.

- По телекартинке было хорошо видно, что вы говорили о чем-то с арбитром матча. О чем?

- Это момент игры, ничего особенного. Мы абсолютно уважительно относимся ко всем. В данном случае к этому судье тоже. Считаю, что все в порядке.