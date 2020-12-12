Дубль Дзюбы в ворота «Динамо» - видео

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12 Декабря 2020, 19:54,
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В матче 18-го тура РПЛ «Зенит» обыгрывает «Динамо» по итогам первого тайма. Форвард питерской команды Артём Дзюба открыл счёт после подбора мяча Алексеем Суторминым и удобной скидки под удар. А вскоре лидер атак чемпионов страны издевательски исполнил пенальти, катнув мяч в пустой угол ворот.
Видео этих голов представлено ниже.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Зенит, Динамо Москва, Артём Дзюба
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