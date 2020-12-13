Герасимец: «Зенит»» удивил тем, что выглядел даже свежее, чем «Динамо»

Бывший футболист «Зенита» Сергей Герасимец в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился впечатлениями от матча с «Динамо».

- Можно ли сказать, что победа «Зенита» получилась легкой?

- Нет. Это ошибочное ощущение. Игра была непростая, и «Зенит» на удивление очень хорошо выглядел, свежее, чем «Динамо», играл с хорошим настроением. В какой-то степени повезло, потому что голы получились и фартовые. Первый мяч гости сам себе привезли из-за ошибок защитников. Второй мяч судья просто подарил «Зениту». Ставить такие пенальти – полный абсурд.

- Имеете в виду пенальти на Дугласе Сантосе?

- Да. Я посмотрел повтор несколько раз, и не знаю, что судью побудило указать на точку. Там и близко не было нарушения. Поэтому повезло. Хозяева забили два мяча и играли уже по счету. А «Динамо» свои моменты не реализовало. Причем у Лесового был отличный момент при счете 0:0, но он не забил. Проигрывая два мяча «Зениту» в Питере, очень сложно рассчитывать на победу.

- После того, как счет стал 2:1 и «Динамо» перехватило инициативу, мелькнула мысль, что могут сравнять?

- Была такая мысль, потому что «бело-голубые» переломили ситуацию, вернулись в игру. Но в этот момент Семак перестроил команду, и хозяева стали играть надежнее, внимательнее - в пять защитников. Вместо Оздоева вышел Чистяков. Шансов «Динамо» просто не дали. Но это был сложный матч.

- До матча казалось, что «Динамо», которое не играет в еврокубках, постарается взвинтить темп, и будет постоянно навязывать борьбу, применять высокий прессинг, но этого не случилось. Почему?

- Казалось, что «Динамо» имеет преимущество перед матчем в плане подготовки. Тем не менее, «Зенит», видимо, пережил кризис, когда было сложно играть на два фронта, с кучей травмированных. Сейчас ситуация другая. Было видно по движению, мотивации, другим компонентам, что хозяева даже превосходят гостей.

- Что скажете об игре Дзюбы?

- Он молодец, забил два мяча. Он ожил. Были моменты, когда он убегал от соперника, делал рывки и вообще выглядел очень хорошо. Вернулся тот Дзюба, который приносит «Зениту» результат.

- Что думаете о том, что Семак не отдал ему капитанскую повязку? Получается, что для Артёма это важно?

- Этот момент важен, но Артём не обращает внимания на него. Это не настолько принципиальный фактор. Важно сохранить мотивацию, чтобы вернуться в сборную. Вчера Дзюба показал, что готов к этому. Его рано списывать со счетов.

- Теперь у «Зенита» на очереди «Спартак». Чего ожидаете от матча?

- Сложно будет «Спартаку». «Зенит» уже в этом матче может решить многие вопросы по чемпионату. Соперники не воспользовались явным кризисом, который был у питерцев и сами теряли много очков. Это касается всех лидеров, и тех, кто играл в еврокубках, и тех, кто не играл. Вернулись травмированные, сборники пришли в нормальную форму. И теперь, на мой взгляд, «Зенит» фаворит номер один в чемпионате. Он уже не упустит своего. Команда в хорошем состоянии, трудный период пройден. Если «Зенит» выиграет у «Спартака», то шансов на золото ни у кого не будет. А чтобы «красно-белым» вернуться в гонку, надо побеждать. Но выиграть в Питере будет крайне сложно. Думаю, что «Зенит» победит.

- Если вы следили за матчем «Сочи» - «Спартак», то там опять были судейские скандалы. Не опасаетесь, что и в предстоящей игре решающим окажется судейский фактор?

- У нас в чемпионате постоянно в каждом туре судьи влияют на результат. В матче «Ротор» - «Уфа» тоже была ошибка, когда судья не дал пенальти в ворота «Ротора». По «Спартаку» тоже были сомнительные решения. Но судьи вообще не должны ошибаться при системе ВАР. Можно спокойно пересмотреть эпизод. Но эта система только запутала ситуацию, потому что моменты трактуются по-разному и в угоду кому-то. Не хотелось бы, чтобы на результат игры влияли не футбольные моменты. Сейчас это просто недопустимо. «Зениту» не нужно помогать. Жизнь показывает, что это медвежья услуга. Все это негативно влияет на игру на европейской арене и делает наши команды неконкурентоспособными. Хотелось бы, чтобы обошлось без скандалов и победил сильнейший.

Елена Григорьевская