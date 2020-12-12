Шварц: «Во втором тайме мы очень хорошо сыграли»

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц поделился впечатлениями от матча с «Зенитом» (1:3) в эфире канала «Матч Премьер».

- Непростая игра для вашей команды. Она получилась отрезками с преимуществом одной, потом другой команды. Что произошло после 10-15-й минуты первого тайма?

- Совершенно верно, вы правы. Первые 10-15 минут мы хорошо начали, после чего допустили несколько невынужденных ошибок. Мы начали уступать в счете, и случился пенальти. Во втором тайме мы очень хорошо сыграли, забили ответный мяч, могли сравнять, но, к сожалению, пропустили третий гол.