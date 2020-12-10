Шварц: «Посмотрим в матче с «Зенитом», насколько мы далеки в своём развитии»

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц на пресс-конференции перед матчем с «Зенитом» поделился ожиданиями от матча и дал комментарий по состоянию здоровья форварда Сильвестра Игбуна.

- В субботу мы ожидаем очень сложную игру с очень хорошим соперником. Если мы будем давать «Зениту» много времени для принятия решений, игра будет крайне сложной. С нашей стороны мы должны организованно сыграть в обороне и максимально храбро провести этот матч с максимальной самоотдачей и смелой игрой.

- Насколько Игбун чувствует себя готовым сыграть в этом матче? Насколько вы рассчитываете на игрока? Мы знаем, что Слай долго ходил около общей группы, непростая травма, должен был попасть в заявку на один из предыдущих матчей, но это все откладывалось.

- Как вы знаете, Слай на протяжении шести недель не мог тренироваться из-за травмы. Последние тренировочные дни он хорошо провел в общей группе. С каждой тренировкой мы чувствует, что он больше и больше готов к составу. Сегодня мы проведем тактическую тренировку. Завтра у нас заключительное занятие, и я думаю, что он будет в составе на игру в эту субботу.

- Сразу после победы над «Арсеналом» один из приближенных к начальникам людей клуба Сергей Степашин попросил команду и вас играть с «Зенитом» первым номером. Как вы относитесь к словам таких людей, готовы ли вы к ним прислушиваться.

- Я понимаю тот момент, что мы прислушиваемся к тому, что говорит наше руководство и все это ценим. По поводу игры в субботу, «Зенит» - очень хорошая команда, для нас важно находить свободные зоны. Нам нужно будет играть очень агрессивно в обороне, не давать много времени «Зениту» на принятие решений при игре с мячом. Также нам нужно будет очень храбро сыграть. То, как мы играли последнюю неделю, мы старались играть в скоростной футбол, старались заполнять свободные зоны. В эту субботу нам предстоит сыграть с очень мастеровитой командой. Постараемся сыграть именно в ту игру, которую показывали в последнее время. На самом деле я рад, что у нас представится возможность померяться силами со столь сильной командой, учитывая то, что «Динамо» - команда молодая. Посмотрим, насколько мы далеки в своём развитии, и наше состояние на текущий момент.