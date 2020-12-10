Семак рассказал, как изменилось «Динамо» с приходом Шварца

В субботу в рамках восемнадцатого тура чемпионата России «Зенит» сыграет против «Динамо». Рулевой питерского клуба Сергей Семак высказался по поводу своего оппонента из столичного клуба Сандро Шварца, а именно по поводу изменения игры «бело-голубых» после прихода немца на тренерский мостик.

«Новый тренер - это новые эмоции, новые требования. Команда стала больше прессинговать, контрпрессинговать. Оборона играет выше. Они стали действовать гораздо агрессивнее, больше в атаку», - слова Семака приводятся на официальном сайте «Зенита».

Матч между «Зенитом» и «Динамо» пройдёт двенадцатого декабря и начнётся в семь часов вечера по московскому времени. В первом круге «Динамо» обыграло «Зенит» на своём поле с минимальным счётом 1:0.