Семак: «Конечно, знали, что «Спартак» проиграл, но в любом случае для любого тренера это минус»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак на пресс-конференции после матча с «Динамо» (3:1) прокомментировал влияние на игру неудачи «Спартака».

- Перед матчем с «Зенитом» «Спартак» проиграл. Это как-то успелось обсудиться в раздевалке и повлиять на настрой команды?

- Результат, конечно, знали, что «Спартак» проиграл, но в любом случае для любого тренера это минус. Это немного расхолаживает, когда конкуренты проигрывают, всегда ждешь сложных матчей. Как правило, когда одна команда теряет очки, то соперник, который идет вровень, тоже теряет очки, потому что «здорово, что они потеряли, мы как раз наберем», но это мешает зачастую. В первые минуты, возможно, повлиял результат предыдущего матча, потому что вышли не совсем в том состоянии, в котором хотелось бы с точки зрения концентрации.

- После матча с «Боруссией» вы сказали, что все задачи в чемпионате России выполняются. Что это за задачи, кроме борьбы за первое место? Ставилась ли задачей интеграция молодых футболистов в основной состав и их прогресс?

- Задача - попадание в Лигу чемпионов, потому что это пополнение бюджета. Деньги, которые получают клубы за попадание в Лигу чемпионов, они достаточно серьезные для любого клуба. Это самая важная задача, которая стоит. Что касается молодых игроков, мы только рады и потихонечку даем возможность набираться опыта нашим игрокам. Этот сезон для Прохина, Шамкина, может быть, Мусаеву надо больше играть, но они получают какое-то время. Мы заинтересованы в том, чтобы они росли. Тоже касается наших других игроков, Мостового и Кругового, они также получают определенное время. Во время зимней подготовки мы поработаем над определенными вещами, над чем нужно ребятам работать, чтобы играть в стартовом составе или быть более продуктивными и полезным для нашей команды.

- Прокомментируйте яркий перфоманс Алексея Сутормина в последних матчах. Не думаете ли, что раньше надо было его использовать на позиции правого защитника?

- Играть в тройке центральных защитников ему удобнее, он имеет опыт игры на этой позиции. Что касается четверки, то эта позиция для него не такая удобная, как игра на позиции выше. Но есть свои плюсы в этой позиции, что ему можно чаще принимать мяч лицом к воротам, подключаться, когда он видит пространство, с мячом он работает достаточно спокойно, когда оказывается не в стесненном пространстве между линий. Что касается качеств в плане передачи и дриблинга, они у него есть. По поводу «раньше использовать»: не думаю, что Караваев смотрелся плохо на этой позиции, он и в национальной сборной играл, и забил прекрасный мяч, играя в сборной. Он заслужил, для любого тренера очень хорошо, когда на определенных позициях есть хорошая конкуренция.