Азмун высказался о победе над «Спартаком»

Форвард петербургского «Зенита» Сердар Азмун прокомментировал победу над московским «Спартаком» в рамках 19-го тура российской Премьер-лиги. «Сине-бело-голубые» одержали победу со счетом 3:1.

«Для нас все закончилось очень хорошо. Теперь настало время для отдыха. Хочу провести это время со свой семьей и друзьями. Отправляюсь в Иран», - гласит сообщение нападающего в «Инстаграме».

Благодаря вчерашней победе подопечные Сергея Семака закрепились на первом месте в турнирной таблице РПЛ. На счету петербургского коллектива 41 очко. Отрыв от идущего вторым «Спартака» составляет шесть баллов.