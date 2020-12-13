​Дзюба: «Кто бы что ни говорил, противостояние «Зенита» и «Спартака» самое ожесточённое в России»

Нападающий «Зенита» Артём Дзюба высказался по поводу заключительного матча в календарном году против «Спартака».

«Джикия сказал, что на поле будет война? Я с ним полностью солидарен. Будет интересный, хороший матч. Они сейчас проиграли и, наверное, злее будет. Это классика российская, дерби столиц. Кто бы что ни говорил, это самое сильное и ожесточённое противостояние», - сказал Дзюба в интервью пресс-службе клуба после победы над «Динамо» со счётом 3:1.

Матч «Зенит» - «Спартак» пройдёт в среду, шестнадцатого декабря. На текущий момент питерцы лидируют в таблице Премьер-лиги, а «красно-белые» отстают на три очка.