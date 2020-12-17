«Спартак» хочет пригласить иностранного тренера после Тедеско

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17 Декабря 2020, 12:19,
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Владельцы московского «Спартака» начали подыскивать замену главному тренеру команды Доменико Тедеско. После вчерашнего поражения от петербургского «Зенита» немецкий специалист заявил, что не собирается продлевать контракт с «красно-белыми». Трудовое соглашение истекает летом 2021-го года.
Согласно данным издания «Спорт-экспресс», боссы клуба склоняются к тому, чтобы пригласить на пост рулевого иностранного тренера.
По итогам 19 туров чемпионата России московская команда под руководством Тедеско занимает второе место в турнирной таблице. На счету «красно-белых» 35 набранных баллов.
Ранее сообщалось, что Доменико может покинуть пост наставника «Спартака» до Нового года.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Спартак Москва, Доменико Тедеско