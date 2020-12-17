«Спартак» хочет пригласить иностранного тренера после Тедеско

Владельцы московского «Спартака» начали подыскивать замену главному тренеру команды Доменико Тедеско. После вчерашнего поражения от петербургского «Зенита» немецкий специалист заявил, что не собирается продлевать контракт с «красно-белыми». Трудовое соглашение истекает летом 2021-го года.

Согласно данным издания «Спорт-экспресс», боссы клуба склоняются к тому, чтобы пригласить на пост рулевого иностранного тренера.

По итогам 19 туров чемпионата России московская команда под руководством Тедеско занимает второе место в турнирной таблице. На счету «красно-белых» 35 набранных баллов.

Ранее сообщалось, что Доменико может покинуть пост наставника «Спартака» до Нового года.

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