Кокорин не поможет «Спартаку» в матче с «Зенитом»

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15 Декабря 2020, 13:14,
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Нападающий Александр Кокорин не поможет московскому «Спартаку» в поединке 19-го тура чемпионата России с петербургским «Зенитом». Об этом изданию «Спорт-экспресс» рассказал глава департамента «красно-белых» по связям с общественностью Антон Фетисов.
По словам представителя клуба, 29-летнего футболиста беспокоят мышечные боли.
В текущем сезоне РПЛ Кокорин сыграл восемь матчей и забил два гола.
Матч «Зенит» - «Спартак» состоится в среду, 16-го декабря, на стадионе «Газпром Арена». Начало - 20:00 по московскому времени.
Перед этой встречей «сине-бело-голубые» лидируют в турнирной таблице, опережая «красно-белых» на три балла.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Александр Кокорин
Ну что ж ... рациональный подход к делу. Лечись Санек, лечись... Футбольная жизнь так коротка и быстротечна...))) Главное здоровье и сытая жизнь...))) А на поле пусть бьются те, кто это еще не понял...)))