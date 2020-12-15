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Кокорин не поможет «Спартаку» в матче с «Зенитом»

15 Декабря 2020, 13:14,

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Нападающий Александр Кокорин не поможет московскому «Спартаку» в поединке 19-го тура чемпионата России с петербургским «Зенитом». Об этом изданию «Спорт-экспресс» рассказал глава департамента «красно-белых» по связям с общественностью Антон Фетисов.

По словам представителя клуба, 29-летнего футболиста беспокоят мышечные боли.

В текущем сезоне РПЛ Кокорин сыграл восемь матчей и забил два гола.

Матч «Зенит» - «Спартак» состоится в среду, 16-го декабря, на стадионе «Газпром Арена». Начало - 20:00 по московскому времени.

Перед этой встречей «сине-бело-голубые» лидируют в турнирной таблице, опережая «красно-белых» на три балла.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Александр Кокорин
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Комментарии (5)
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0
wertygaz
15 Декабря 2020, 14:58
Газизов из за него наверное кресло потерял, не простили... думали за такие бабки будет пахать, а нет...
0
wertygaz
15 Декабря 2020, 14:58
Газизов из за него наверное кресло потерял, не простили... думали за такие бабки будет пахать, а нет...
0
wertygaz
15 Декабря 2020, 14:58
Газизов из за него наверное кресло потерял, не простили... думали за такие бабки будет пахать, а нет...
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3
jUMPER
15 Декабря 2020, 14:53

Ну что ж ... рациональный подход к делу. Лечись Санек, лечись... Футбольная жизнь так коротка и быстротечна...))) Главное здоровье и сытая жизнь...))) А на поле пусть бьются те, кто это еще не понял...)))

0
wertygaz
15 Декабря 2020, 14:27
Даже не сомневался... он не будет против Сочи и Зенита играть никогда...
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