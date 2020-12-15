Кокорин не поможет «Спартаку» в матче с «Зенитом»

Нападающий Александр Кокорин не поможет московскому «Спартаку» в поединке 19-го тура чемпионата России с петербургским «Зенитом». Об этом изданию «Спорт-экспресс» рассказал глава департамента «красно-белых» по связям с общественностью Антон Фетисов.

По словам представителя клуба, 29-летнего футболиста беспокоят мышечные боли.

В текущем сезоне РПЛ Кокорин сыграл восемь матчей и забил два гола.

Матч «Зенит» - «Спартак» состоится в среду, 16-го декабря, на стадионе «Газпром Арена». Начало - 20:00 по московскому времени.

Перед этой встречей «сине-бело-голубые» лидируют в турнирной таблице, опережая «красно-белых» на три балла.