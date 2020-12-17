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​Ловрен извинился перед Лунёвым

17 Декабря 2020, 00:49,

Global Look Press

Защитник «Зенита» Деян Ловрен сделал публикацию на своей странице в Instagram после победы над «Спартаком» со счётом 3:1.

Единственный гол «Спартак» забил благодаря Деяну Ловрену – он пытался сбросить мяч в руки Андрею Лунёву, но перебросил вратаря и стал автором автогола.

«Какая важная победа сегодня. Даже с небольшим количеством болельщиков вы были нашим двенадцатым игроком на поле», - обратился Ловрен к болельщикам. «Лунёв, прости за гол», - подытожил хорват.

«Зенит» уходит на зимние каникулы в статусе лидера Премьер-лиги. В зависимости от результата матча «Ростов» - ЦСКА отрыв питерцев от ближайшего преследователя будет составлять от четырёх до шести очков.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Зенит, Андрей Лунёв, Деян Ловрен
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