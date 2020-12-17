От Бердыева до Фавра: Кто заменит Тедеско в «Спартаке»

Доменико Тедеско честен и благороден, но «Спартаку» от этого не легче. Признаться, что не будешь продлевать контракт сейчас = вычеркнуть «красно-белых» из чемпионской гонки. Если они вообще там остались после поражения в Санкт-Петербурге. Мотивации не будет ни у Тедеско, как бы он не уверял в обратном, ни у футболистов, ведь тренер всё равно уйдёт в мае и нужно будет подстраиваться под новые требования, схемы.

У «Спартака» полностью выпадает зима. Какие трансферы делать? Под кого? Очередная перестройка. Да ещё и в отложенном режиме. В идеале Доменико должен уйти зимой, уйти по собственному желанию, раз такой благородный. Хотя платить огромные компенсации в «Спартаке» - вещь рядовая. Когда уйдёт Тедеско – не так важно, важно, что «Спартак» уже сейчас должен искать нового тренера. И вот мы подготовили обширный такой список кандидатов. Некоторые варианты покажутся совсем сумасшедшими, но это «Спартак» - можно ожидать всё что угодно.

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Курбан Бердыев, без клуба

Слухи упорно связывают Курбана Бекиевича с любым российским топ-клубом. Для этого есть все основания: тренер на коротком отрезке даёт результат, обладает авторитетом, досконально знаком с российским футболом. На бумаге одни плюсы, но как Бердыева интегрировать в клубную систему – большой вопрос. Тренер своенравен, у себя на уме, а в «Спартаке» таких очень много. Однако если сложить его профессионализм и прежние заслуги с любым клубом из первой тройки («Зенит», «Спартак», ЦСКА), то получится главный претендент на чемпионство.

Станислав Черчесов, сборная России

Схема примерно та же. Разве что тренерские заслуги Черчесова ограничиваются четвертьфиналом домашнего чемпионата мира. СМИ давно уже сватают Станислава Саламовича в «Спартак», а тут и время удобное подоспело. В сборной России явных перспектив нет, команда по наклонной укатилась в третью корзину отбора, отобраться на чемпионат мира даже из слабой группы будет очень сложно. А тут дорабатывает свой контракт Тедеско, Черчесов чемпионат Европы отыгрывает с Россией – путь свободен. Станислав Саламович «вовремя» покидает сборную, и неустойку Доменико платить не нужно.

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Люсьен Фавр, без клуба

А что? Тренерский маршрут Германия – Россия налажен прекрасно. И после необстрелянных юнцов можно попробовать затащить и настоящего мастера. Люсьен Фавр с «Боруссией» выиграл группу Лиги чемпионов, шёл среди лидеров Бундеслиги, пробовал молодёжь, показывал интересный футбол, но даже с такими результатами был уволен. Поспешным решением «шмелей» хорошо бы воспользоваться. Тедеско даст положительный отзыв о «Спартаке», ему же всё нравится. Хорошие вводные данные.

Роман Пилипчук, «Спартак-2» / Дмитрий Гунько, без клуба

Можно пойти и по пути ЦСКА. Без лишних трат и баснословных контрактов достаём тренера из рукава. Опять же вспоминаем слухи – Роман Пилипчук (якобы) мечтает о месте главного тренера ещё со времён Массимо Карреры. С тех пор пообтесался в Минске, возглавляет вторую команду, а значит, знает клуб изнутри. Дмитрий Гунько тоже давно находился в тренерском штабе. Съездил во «взрослую жизнь» - был командирован в «Химки», где с треском провалился. Но то первый опыт, может за это время дорос до «Спартака»?

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Массимо Каррера, АЕК

Когда с тобой прощаются фотографией стадиона, конечно, сложно вернуться. Но этот шаг Леонида Федуна вернёт ему поддержку болельщиков. Умение извиниться, признать ошибки и уговорить «чемпионского» тренера на второй визит в Москву воспримут как подвиг. Тем более, подоспели проблемы в Греции. Массимо там ругается игроками (по сообщению греческих СМИ даже подрался с Марко Ливайя) и грозится покинуть АЕК в любую секунду. Явно нерабочая атмосфера.

Юрий Сёмин, без клуба

Последний вариант из разряда «Голливуд». Юрий Сёмин оскароносно возвращается в РПЛ, добивая «Локомотив», списавший его по возрасту. Плачет весь стадион. Разговоры только о московском дерби, и это не «Спартак» - ЦСКА. Жаль, что такой ход событий отдаёт фантастикой.