​РПЛ сделала заявление по столкновению фанатов на матче «Зенит» - «Спартак»

Российская Премьер-лига выступила с заявлением по мотивам первого тайма матча «Зенит» - «Спартак». Столкновение между болельщиками команд, произошедшее в начале первого тайма, РПЛ считает недопустимым. У питерского клуба будут запрошены разъяснения по поводу инцидента.

Кроме того, РПЛ выразила обеспокоенность по поводу того, что болельщики на стадионе находятся вне пределов установленных зон.

Напомним, ранее «Зенит» объявлял, что игру смогут посетить только гости изолированных лож и владельцы абонементов в бизнес-зоны.

Следить за вторым таймом дерби двух столиц можно в подробной текстовой трансляции на страницах LiveResult.