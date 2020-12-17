«Зенит» показал, как отметил победу над «Спартаком»

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17 Декабря 2020, 08:51,
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В рамках 19-го тура российской Премьер-лиги петербургский «Зенит» на «Газпром Арене» противостоял московскому «Спартаку». Встреча завершилась победой «сине-бело-голубых» со счетом 3:1. В составе хозяев голы забивали Сердар Азмун, Ярослав Ракицкий и Артём Дзюба.
После завершения встречи «Зенит» опубликовал видео празднования победы в принципиальном поединке.
После вчерашнего матча в активе подопечных Сергея Семака 41 очко, команда уверенно лидирует в турнирной таблице Премьер-лиги. «Спартак» с 35 баллами располагается на второй позиции. Команды ушли на зимний перерыв до февраля.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Спартак Москва, Зенит