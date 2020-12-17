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Дзюба поднялся на третье место в списке лучших голеадоров чемпионата России

17 Декабря 2020, 08:36,

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В центральном поединке чемпионата России петербургский «Зенит» на своем домашнем стадионе «Газпром Арена» принимал московский «Спартак». Хозяева отпраздновали победу со счетом 3:1. Один из голов забил нападающий Артём Дзюба.

Этот мяч стал для 32-летнего форварда 129-м в рамках Премьер-лиги. Артём делит третье место в рейтинге лучших бомбардиров чемпионата с Дмитрием Кириченко.

Лучшим голеадором национального чемпионата является Олег Веретенников (143). На второй строчке находится Александр Кержаков (139).

Благодаря победе «Зенит» имеет 41 очко и опережает ближайшего преследователя на шесть баллов.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Артём Дзюба
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