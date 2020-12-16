Малком: «Победа посвящена нашему главному тренеру Сергею Богдановичу, команде и болельщикам»

Лучший футболист матча «Зенит» - «Спартак» (3:1) Малком поделился впечатлениями от игры в эфире канала «Матч Премьер».

- Как оцените выступление «Зенита» в первую очередь?

- Сегодня мы знали, что это очень важная ключевая игра для нас. У нас была хорошая серия. Сегодня было сложно выбрать лучшего футболиста, потому что у нас все бегали и бились за команду. Очень рад, что выиграл приз лучшему футболисту, а также что команда набрал три очка. Сейчас нам нужно немного отдохнуть, чтобы потом вернуться с новыми силами и идти за своей мечтой, которую запланировали в начале сезона.

- Можно ли сказать, что в матчах с «Динамо» и «Спартаком» команда играла и за тренера Сергея Семака, который оказался в сложной ситуации?

- Победа посвящена нашему главному тренеру Сергею Богдановичу, команде и болельщикам. Под руководством тренера очень хорошо играет команда, мы довольны, что он здесь и сейчас. Нам надо думать о будущем.

- Почему команда, которая несколько недель назад проигрывала без шансов «Брюгге», в двух матчах с российскими командами так убедительно побеждала? Почему такая разница, в качестве футбола «Зенита» в том числе?

- Мы всегда выходим на игру и стараемся победить, неважно это Лига чемпионов, кубок или чемпионат, но надо понимать, что есть хорошие соперники, которые тоже работают. Мы стараемся всегда выкладываться на максимум, хорошо, что сегодня победили. Сейчас надо отдохнуть и вернуться с новыми силами.