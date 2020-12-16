Лунёв объяснил автогол Ловрена

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16 Декабря 2020, 21:37,
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«Спартак» в первом тайме ни разу не пробил по воротам «Зенита», но всё же отпраздновал забитый мяч. Деян Ловрен пытался сбросить мяч Андрею Лунёву, однако лишь перебросил голкипера и стал автором автогола.
В перерыве Андрей Лунёв в эфире канала «Матч ТВ» объяснил ситуацию: «Лёгкое недопонимание, бывает. Я не ожидал, что будет скидка».
Стоит сказать, что Деян Ловрен вывел «Зенит» на футбольное поле с капитанской повязкой. Хорват перешёл в клуб летом из «Ливерпуля».
Следить за дерби двух столиц между «Зенитом» и «Спартаком» во всех красках можно в прямой трансляции в формате текстовой на страницах LiveResult.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Зенит, Деян Ловрен, Алексей Лунев