Лунёв объяснил автогол Ловрена

«Спартак» в первом тайме ни разу не пробил по воротам «Зенита», но всё же отпраздновал забитый мяч. Деян Ловрен пытался сбросить мяч Андрею Лунёву, однако лишь перебросил голкипера и стал автором автогола.

В перерыве Андрей Лунёв в эфире канала «Матч ТВ» объяснил ситуацию: «Лёгкое недопонимание, бывает. Я не ожидал, что будет скидка».

Стоит сказать, что Деян Ловрен вывел «Зенит» на футбольное поле с капитанской повязкой. Хорват перешёл в клуб летом из «Ливерпуля».

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