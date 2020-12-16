Пять лучших и пять худших игроков матча «Зенит» - «Спартак»

Оценки футболистам Сергея Семака и Доменико Тедеско

Главный матч зимы, центральная игра второго круга и битва лидеров. Красиво можно было ознаменовать встречу «Зенита» и «Спартака», но содержанию таковой она не получилась. Драка болельщиков на матче без зрителей – вот это интересная новость, а в матче лидеров ничего важного не случилось. Просто более классная команда разобралась с уставшей основой Тедеско.

Статистика матча: владение мячом – 59:41, удары по воротам – 27:5, в створ – 9:2, угловые – 8:2. Гордый ноль в графе «удары по воротам» после первого тайма, замены Кутепова и Гапонова в качестве усиления атаки – всё это о «Спартаке» и его шансах на победу сегодня. «Зенит» на «ресурсе» победил, даже максимум возможностей не потребовался. «Евро-футбол.ру» переварил игру и выставил субъективные оценки футболистам, выделив по пять лучших и худших.

Максимальное количество баллов - 10 (оценка в начале матча - 6,0).

ПЯТЬ ХУДШИХ ИГРОКОВ МАТЧА

АЛЕКСАНДР МАКСИМЕНКО – 4,0. Дерби не получаются у Максименко. Что с ЦСКА, что с «Зенитом» есть по одному чисто вратарскому голу в важнейшем матче. Удар Ракицкого тоже из этой оперы – Максименко в обычном матче бы его парировал. Но тут абсолютно без сейвов обошёлся Александр, зато три пропустил.

АЛЕКС КРАЛ – 4,0. Так чеха в АПЛ не заберут. Второй подряд провальный матч. Крала просто не замечали в центре поля – четырежды прошли на дриблинге, 9 раз из 13 отодвинули в единоборствах. Атаки – тоже не про Крала. Ни одной обостряющей передачи или хорошего выхода из обороны.

ЗЕЛИМХАН БАКАЕВ – 4,0. Тут всё по стандарту. Зелимхана просто не было на поле. Бакаев практиковал какие-то смещения на фланги, где успешно растворялся. 11 точных передач, 8 потерь, ни одного участия в острой атаке. Дальше делайте выводы сами. Но что мы всё о «Спартаке», были в «Зените» разочаровавшие.

ДЕЯН ЛОВРЕН – 4,0. Капитан «Зенита», центральный защитник с многолетним опытом в АПЛ. Подарил гол «Спартаку» - поступок великодушный, но себе в пассив получает жирный минус. Такая игра у своих ворот, конечно, заслуживает дополнительной тренировки простых выносов.

МАЛКОМ – 4,5. Эксперты «Матч ТВ» признали Малком лучшим (!) игроком матча. Рискнём поспорить. Ничего острого бразилец не создал, а когда нужно было решать эпизод – бил плохо. В борьбе не дорабатывал (6 эпизодов проиграл из 9), в голевых атаках не участвовал. Да, частенько мелькал в кадре, но класс демонстрировал на уровне Сутормина за 50 000 рублей.

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ПЯТЬ ЛУЧШИХ ИГРОКОВ МАТЧА

СЕРДАР АЗМУН – 8,0. А вот и тот игрок, чью славу Малком украл. Сердар просто феноменально открывался сегодня. Отскакивал на второй темп, между линиями, на линию офсайда. Забил гол и дважды выводил Малкома на отличные позиции, чётко играя роль «стеночки». Оборона «Спартака» не смогла уследить за юрким иранцем.

ЯРОСЛАВ РАКИЦКИЙ – 8,0. Автор победного гола и центральный защитник «Зенита», который умеет играть на вынос. Ярослав не мудрил – и в этом прелесть. Трижды выбивал наотмашь, дважды сыграл на перехвате, выиграл пять единоборств из шести. Так и должен действовать игрок обороны.

ДУГЛАС САНТОС – 7,5. Травма рано завершила матч для Дугласа Сантоса, но даже за час игрового времени он показал Мозесу, что такое классный легионер. Четыре классных навеса с фланга, две передачи под удар, три отбора. Во всех аспектах успевал Дуглас Сантос, дорабатывая каждый эпизод.

АЙРТОН – 7,0. А вот левый фланг выиграл «Спартак». И виноваты в этом два бразильца. Малком, который вообще не отыгрывает в обороне, и Айртон, замучивший Сутормина. Алексею в этот раз не до голевых передач было, хотя «Зенит» тотально доминировал. Бразилец даже в такой ситуации обострял, чего стоит хотя бы голевой пас на Ловрена.

САМУЭЛЬ ЖИГО – 6,5. И нельзя не отметить Жиго. Сложно ему было, коллеги по центру обороны очень нервничали. Но самого Самуэля пройти или перебороть не удавалось вообще. Четыре отбора на счету Жиго, восемь выигранных единоборств из девяти. Самуэль почти не разговаривал с арбитром, успокаивал партнёров, всегда был сосредоточен. В отличие от своего капитана.