Тедеско: «Проинформировал владельца клуба, что не буду продлевать контракт в мае»

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско на пресс-конференции после матча с «Зенитом» (1:3) заявил об уходе из команды в мае 2021 года.

- Сегодня была последняя игра этого года. Я хочу пожелать всем счастливого Рождества и Нового года. Это был тяжелый год. Последние несколько недель в медиа писали о моем контракте, буду я его продлевать или нет, поступило мне предложение или нет. Я хочу сообщить о том, что вчера я проинформировал владельца клуба, что не буду продлевать контракт в мае следующего года. Это было самое тяжелое решение в моей тренерской карьере. Я невероятно горд быть тренером такого большого клуба, как «Спартак». У нас здесь получалось всё, атмосфера в коллективе, игроки, персонал, все было потрясающе, но ситуация с коронавирусной инфекцией такая, что завтра в Германии вводится полный локдаун. Мне очень бы хотелось быть с семьей в это тяжелое время. Когда я подписывал контракт со «Спартаком», границы были открыты, я мог летать, они могли летать ко мне. Повторюсь, что это решение самое трудное в моей тренерской карьере. Я верю в тех игроков, которые у меня сейчас есть, я верю в людей, которые связаны с клубом.

Я уже сообщил об этом решении команде. Почему я сообщил об этом решении сейчас? Владелец клуба сказал, что хочет продлить контракт со мной. Я чувствовал любовь и поддержку от всех, кто был связан с клубом, это важно. Меня попросили продлить контракт в январе. Я очень честный человек, это никак не связано с деньгами, я хочу дать время клубу. Я всегда честен со всеми, особенно с командой. В январе мы начнем готовиться к завершающей части великолепного сезона. Я повторюсь, что он великолепный, мы идем очень хорошо по дистанции. Не могу дождаться встречи с парнями. Да, сейчас будет период трансферного окна, и мои слова очень важны сейчас. Мне очень хочется принимать во всех этих играх участие. В этих условиях, когда я понимаю, что не буду готовить команду к следующему сезону.