Семак: «Даже самые «железные» игроки, практически не получающие травмы, провели часть сезона со спадом»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак на пресс-конференции после матча со «Спартаком» (3:1) оценил состояние Вильмара Барриоса и объяснил причину малого количества дальних ударов.

- В этом сезоне Барриос играет немного не так, как мы привыкли. С чем связаны его проблемы, и как с этим работать в зимнем перерыве?

- Ему нужно как следует отдохнуть, потому что между сезонами иностранцы вообще дома не были. Каждый игрок столкнулся с теми или иными сложностями, за редкими исключениями. Даже самые «железные» игроки, которые у нас практически не получают травмы, провели эту часть со спадом. Кто-то пропустил много времени, потом по ходу набирал форму, проблем было достаточно, и не только у Барриоса. Просто мы привыкли, что он ниже определенного уровня не опускается. В этом сезоне ему пришлось сложно, как и всем игрокам. За счет каких-то изменений, ротации, нам удалось сохранять определенное хорошее состояние, за исключением того периода, когда нам было сложно, и мы потеряли очень многих игроков.

- Гол Ракицкого показал, насколько эффективными являются дальние удары. Почему вы не использовали их на протяжении всего сезона?

- Это зависит от индивидуальных качеств игроков, мы понимаем, кто может пробить, у кого удар может получиться опасным. Что касается Ракицкого, у него есть удар, он может пробить. Что касается других игроков, мы на стараемся каким-то образом добавлять количество ударов, если они не представляют угрозы воротам соперника. Если смотреть по статистике, у нас все удары несут определенную опасность. Есть показатель по весу каждого удар. Можно пробить хоть 20 раз с позиций, откуда забить практически невозможно, а у нашей команды большинство ударов несут определенную угрозу воротам соперника. Конечно, нужно чаще бить, тем более, игрокам, которые умеют это делать. И Малкому нужно чаще бить, но он все же ищет возможность сыграть более тонко, ищет партнеров. Вот это уже пища для размышлений и работы на сборах.