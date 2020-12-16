Тедеско в шоке: «Зенит» отправил беззубый «Спартак» в нокаут и стал зимним чемпионом

Последний в 2020 году тур чемпионата России подарил зрителям атмосферное Дерби двух столиц за статус зимнего чемпиона.

В октябре «Спартак» показывал хороший ход, и пошли разговоры о скором чемпионстве «красно-белых». Но правы оказались эксперты, отмечавшие недовыстроенность игры команды Тедеско. Спартаковцы вдруг стали допускать осечки и к заключительной декабрьской битве оказались в трёхочковом дефиците по сравнению с «Зенитом». Питерцы же, наоборот, выправили в последнее время свою ситуацию в Премьер-лиге. Дерби двух столиц решало, кто уйдёт на более чем двухмесячный перерыв лидером таблицы и своеобразным зимним чемпионом. «Спартаку» для этого требовалось победа, любой другой исход оставлял бы на вершине «Зенит». Выигрыш «сине-бело-голубых» вообще отправлял бы их в шестиочковый отрыв в случае непобеды ЦСКА над «Ростовом», что стало бы для подопечных Семака отличным завершением противоречивого 2020 года.

В дебюте матча активней был «Зенит», применявший высокий прессинг, и спартаковцам не удалось сохранить надёжность в опорной зоне. На седьмой минуте Оздоев сделал прострел с правого фланга, Азмун не попал по мячу, а Вендел технично отправил мяч на свидание с правой крестовиной. Эти удары наносились из зоны, недалёкой от линии штрафной. Протикала минута, а «красно-белые» так и не поняли, что ту часть поля надо охранять пристальнее. Теперь сам Вендел выкатил пас с правой стороны, и Азмун на этот раз пробил из-под себя. Мяч двинулся невысоко практически в середину створа, но предательски нырнул под руку упавшему Максименко (1:0).

Забив, «Зенит» сбавил обороты и позволил «Спартаку» чаще захаживать на свою половину. Москвичи, правда, ничего особо путного придумать не могли, но им это оказалось и не нужно, чтоб сравнять счёт. Что случилось? А это «Зенит» опять забил – только в свои ворота. Автором курьёза стал обладатель богатого европейского опыта Ловрен. Другой топовый защитник РПЛ Мозес навесил с правого края на противоположный угол вратарской, где Айртон выиграл второй этаж у Сутормина и скинул на ближнюю штангу. Там был Ловрен, грудью сбросивший мяч Лунёву, но так сбросивший, что снаряд полетел в сетку за шиворот вратарю (1:1).

«Спартак» мог быстро и вперёд выйти, но Зобнин выдал неудачный пас на Понсе, который запутался в своих ногах, после чего началась контратака хозяев. Зобнину пришлось отрабатывать назад, и Роман сфолил в центре поля против Барриоса, за что получил отложенную жёлтую карточку. Впрочем, то был единичный шанс гостей в оставшееся время до перерыва, и «Спартак» должен был радоваться, что не проиграл первый тайм, когда он ни разу не пробил по воротам. А «Зенит» доминировал и создал ещё три момента. На 28-й минуте Дуглас Сантос навесил слева, Дзюба выиграл верх у Джикии и пробил чуть выше створа. Потом здорово приложился Малком, воспользовавшийся скидкой Дзюбы, – снова немного выше. Азмун же шарахнул после заброса из глубины в правую штангу.

Начало второго тайма явилось продолжением первого в плане давления «сине-бело-голубых» на чужую оборону, однако остроты у ворот визитёров стало поменьше. Единственное, Азмун выцарапал мяч и выкатил на ход Дзюбе, а тот не переиграл Максименко в ближнем бою, но там Артём вроде как забрался в мизерный офсайд. Был еще фол Маслова против Малкома, который не заметили полевые арбитры, – впрочем, он случился до линии штрафной. В среднем режиме повздорили Джикия и Дзюба после попадания первого локтем в борьбе за мяч по лицу второго. И «Спартак», кстати, пару раз издали пробил по воротам, но без успеха.

У «Зенита» получил мышечную травму Дуглас Сантос, его заменил Жирков. Тедеско бросил в бой новоиспечённого нападающего Кутепова, и тот после штрафного из неудобной позиции ударил головой мимо створа. Со стороны питерцев опаснее бил с правого полуфланга Вендел – рядом со штангой. И всё-таки «сине-бело-голубые» дожали «красно-белых». На 73-й минуте Малком подал угловой с правого края, Джикия вынес мяч головой, и спартаковцев опять подвела голая опорная зона. Со свободного подбора от души пальнул Ракицкий – и поразил левую часть ворот (2:1).

Реальных шансов отыграться у «Спартака» не было, в штрафной «Зенита» опасности не возникало. В противоположной части поля Дзюба вновь оказался с глазу на глаз с Максименко после «конфетки» Азмуна и не переиграл вратаря гостей пижонским черпачком, а через некоторое время у Артёма справедливо зафиксировали в том эпизоде маленький офсайд. Позже Дзюба лупил головой с отскоком от газона – Максименко не сплоховал. Ну а в компенсированное время Дзюба поставил красивую точку, без помех покатив мяч в сетку из центра штрафной после короткого паса Ерохина (3:1).

Питерцы обыграли москвичей довольно уверенно, несмотря на не самый внушительный счёт. Надо понимать: если бы Ловрен не придумал автогол, победа хозяева была бы более лёгкой. «Спартак» ничего не показал в атаке, хотя у него играли и Ларссон, и Понсе, и Кутепов вышел на замену. Пока ещё не дисквалифицированный за участие в околофутбольных событиях после матча «Сочи» – «Спартак» Тедеско присутствовал на бровке, но вёл себя спокойно и не нашёл способов усилить нападение «красно-белых». Неужели Кокорина и Соболева спартаковцам не хватило.

Ещё недавно те, кому надоела гегемония «Зенита», потирали руки, глядя на таблицу, но сейчас какая картина? Питерский клуб уходит на большой перерыв уверенным лидером с большим отрывом. Команда Сергея Семака третий раз подряд становится зимним чемпионом и смотрит на своих так называемых конкурентов свысока.

Кирилл Иванцов