Тедеско в шоке: «Зенит» отправил беззубый «Спартак» в нокаут и стал зимним чемпионом

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16 Декабря 2020, 21:52,
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Последний в 2020 году тур чемпионата России подарил зрителям атмосферное Дерби двух столиц за статус зимнего чемпиона.
|Зенит
|3:1
|Спартак Москва
|(1:0) Азмун Сердар 8'
|22' Ловрен Деян (1:1)
|(2:1) Ракицкий Ярослав 73'
В октябре «Спартак» показывал хороший ход, и пошли разговоры о скором чемпионстве «красно-белых». Но правы оказались эксперты, отмечавшие недовыстроенность игры команды Тедеско. Спартаковцы вдруг стали допускать осечки и к заключительной декабрьской битве оказались в трёхочковом дефиците по сравнению с «Зенитом». Питерцы же, наоборот, выправили в последнее время свою ситуацию в Премьер-лиге. Дерби двух столиц решало, кто уйдёт на более чем двухмесячный перерыв лидером таблицы и своеобразным зимним чемпионом. «Спартаку» для этого требовалось победа, любой другой исход оставлял бы на вершине «Зенит». Выигрыш «сине-бело-голубых» вообще отправлял бы их в шестиочковый отрыв в случае непобеды ЦСКА над «Ростовом», что стало бы для подопечных Семака отличным завершением противоречивого 2020 года.
В дебюте матча активней был «Зенит», применявший высокий прессинг, и спартаковцам не удалось сохранить надёжность в опорной зоне. На седьмой минуте Оздоев сделал прострел с правого фланга, Азмун не попал по мячу, а Вендел технично отправил мяч на свидание с правой крестовиной. Эти удары наносились из зоны, недалёкой от линии штрафной. Протикала минута, а «красно-белые» так и не поняли, что ту часть поля надо охранять пристальнее. Теперь сам Вендел выкатил пас с правой стороны, и Азмун на этот раз пробил из-под себя. Мяч двинулся невысоко практически в середину створа, но предательски нырнул под руку упавшему Максименко (1:0).
Забив, «Зенит» сбавил обороты и позволил «Спартаку» чаще захаживать на свою половину. Москвичи, правда, ничего особо путного придумать не могли, но им это оказалось и не нужно, чтоб сравнять счёт. Что случилось? А это «Зенит» опять забил – только в свои ворота. Автором курьёза стал обладатель богатого европейского опыта Ловрен. Другой топовый защитник РПЛ Мозес навесил с правого края на противоположный угол вратарской, где Айртон выиграл второй этаж у Сутормина и скинул на ближнюю штангу. Там был Ловрен, грудью сбросивший мяч Лунёву, но так сбросивший, что снаряд полетел в сетку за шиворот вратарю (1:1).
«Спартак» мог быстро и вперёд выйти, но Зобнин выдал неудачный пас на Понсе, который запутался в своих ногах, после чего началась контратака хозяев. Зобнину пришлось отрабатывать назад, и Роман сфолил в центре поля против Барриоса, за что получил отложенную жёлтую карточку. Впрочем, то был единичный шанс гостей в оставшееся время до перерыва, и «Спартак» должен был радоваться, что не проиграл первый тайм, когда он ни разу не пробил по воротам. А «Зенит» доминировал и создал ещё три момента. На 28-й минуте Дуглас Сантос навесил слева, Дзюба выиграл верх у Джикии и пробил чуть выше створа. Потом здорово приложился Малком, воспользовавшийся скидкой Дзюбы, – снова немного выше. Азмун же шарахнул после заброса из глубины в правую штангу.
Начало второго тайма явилось продолжением первого в плане давления «сине-бело-голубых» на чужую оборону, однако остроты у ворот визитёров стало поменьше. Единственное, Азмун выцарапал мяч и выкатил на ход Дзюбе, а тот не переиграл Максименко в ближнем бою, но там Артём вроде как забрался в мизерный офсайд. Был еще фол Маслова против Малкома, который не заметили полевые арбитры, – впрочем, он случился до линии штрафной. В среднем режиме повздорили Джикия и Дзюба после попадания первого локтем в борьбе за мяч по лицу второго. И «Спартак», кстати, пару раз издали пробил по воротам, но без успеха.
У «Зенита» получил мышечную травму Дуглас Сантос, его заменил Жирков. Тедеско бросил в бой новоиспечённого нападающего Кутепова, и тот после штрафного из неудобной позиции ударил головой мимо створа. Со стороны питерцев опаснее бил с правого полуфланга Вендел – рядом со штангой. И всё-таки «сине-бело-голубые» дожали «красно-белых». На 73-й минуте Малком подал угловой с правого края, Джикия вынес мяч головой, и спартаковцев опять подвела голая опорная зона. Со свободного подбора от души пальнул Ракицкий – и поразил левую часть ворот (2:1).
Реальных шансов отыграться у «Спартака» не было, в штрафной «Зенита» опасности не возникало. В противоположной части поля Дзюба вновь оказался с глазу на глаз с Максименко после «конфетки» Азмуна и не переиграл вратаря гостей пижонским черпачком, а через некоторое время у Артёма справедливо зафиксировали в том эпизоде маленький офсайд. Позже Дзюба лупил головой с отскоком от газона – Максименко не сплоховал. Ну а в компенсированное время Дзюба поставил красивую точку, без помех покатив мяч в сетку из центра штрафной после короткого паса Ерохина (3:1).
Питерцы обыграли москвичей довольно уверенно, несмотря на не самый внушительный счёт. Надо понимать: если бы Ловрен не придумал автогол, победа хозяева была бы более лёгкой. «Спартак» ничего не показал в атаке, хотя у него играли и Ларссон, и Понсе, и Кутепов вышел на замену. Пока ещё не дисквалифицированный за участие в околофутбольных событиях после матча «Сочи» – «Спартак» Тедеско присутствовал на бровке, но вёл себя спокойно и не нашёл способов усилить нападение «красно-белых». Неужели Кокорина и Соболева спартаковцам не хватило.
Ещё недавно те, кому надоела гегемония «Зенита», потирали руки, глядя на таблицу, но сейчас какая картина? Питерский клуб уходит на большой перерыв уверенным лидером с большим отрывом. Команда Сергея Семака третий раз подряд становится зимним чемпионом и смотрит на своих так называемых конкурентов свысока.
Кирилл Иванцов
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Евро-Футбол.Ру Кирилл Иванцов
|Теги: Спартак Москва, Зенит, РПЛ, Чемпионат России
Хотел посмотреть битву, как обещал Джикия, увидел колченогих, беспомощных инвалидов из фермерского хозяйства. Соболев тоже призывал "за спартак, за тренера" - значит эти слова просто пук!!! Оказалась вся эта истерия и актерские талантливые репризы от Тедеско в Сочи не приносят ни каких дивидендов команде, а только вредят.
ЗЕНИТЧИКОВ с ПОБЕДОЙ!
Ну, увидели-увидели то же самое,что и с Сочи,и не только с Сочи. Могли сыграть лучше? чуть
лучше и могли,но этого мало и не хватило бы. Ругать Тэдеско нет смысла, он и так выжал из
этого состава не мало,не все-но не мало. Бли.. это как можно играть в Спартаке и у своей
штрафной дать мячу удариться об газон..!? Или этот форвард,в первом тайме,закрыл мяч корпусом,на ходу,мяч на ноге,он отмахивается рукой!? А чуть ранее,Бакаев здорово протащил по центру катит на ход-тот спотыкается через мяч, это что за форварды,что вообще не напрягают оборону от слово совсем.А Зенит... по мне так, не будь сегодня Малкома,кстати
и Вендел неплохо сегодня,то выглядел бы Зенит не многим лучше Спартака. Только платить
6\5 мл евро за два матча со Спартаком... да на.. бы ты упал. Зенит переиграл по всем статья
за явным преимуществом. Без приобретения пару игроков с с футбольными "мозгами" и
классом-потолок 3-4 место, с Тедеско, Мауриньо, итд.
С ПОБЕДОЙ ПИТЕР! С победой СБГ! Должны были все решать в первом тайме...обстучали все штанги...Но Ловрен решил создать интригу и дал фору "красной Москве"...))) Перчатку, которую бросил Газизов Зениту, выбросили в мусорное ведро...))) По секрету...ГАЗпром купил этот матч...)))
Я так и знал)
)))
Спартак - чемпион! Новогодний анекдот.
В реальности, вторая команда первенства- не Спартак, а ЦСКА. Вот их можно считать конкурентами Зенита. А Спартак- много звона, да мало толку.
Уровень РПЛ, 1 чемпион, остальные ДНО!
Но при этом чёмпион в еврокубках дно)) Вот такой вот весёлый чемпионат РПЛ)
Зенит чемпион!
Такое впечатление , что после 6-ти игр в ЛЧ Зенит понял , что такое быстрый футбол и как надо играть в футбол ,
а Спартак , который в ЕК не играл , так и остался на уровне РПЛ .
Что Зенит понял? Вы о чем уважаемый? Посмотрите на составы!
Стоимость игроков на поле у Зенита 140 лямов евро, у Спартака 81 лям!
Вы ожидали чего-то другого?
Судя по еврокубковой программе 2020/2021 ОСЕНЬ , все наши клубы = уровень РПЛ.
Вот не нужно расценивать победу над "мертвым" Спартаком как реабилитацию после провала в Европе!
Я ясно и однозначно написал : "
в ЛЧ Зенит понял , что такое быстрый футбол и как надо играть в футбол " .
Матч, который ещё после первого тайма должен был закончиться со счётом 5-0, завершился только 3-1. Выводы по матчу - 1) После окончания ЛЧ про "Зенит" писали, что - мол - силёнок не хватило, не донастроились и т.д. Но на самом деле основной причиной неудачи "Зенита"была низкая реализация выгодных и голевых моментов, которых в каждой игре у питерцев хватало на несколько забитых мячей. Вот и сегодня - сколько не использовали моментов - не сосчитать! 2) На поле сегодня были команды разного класса и весь матч происходило форменное избиение "младенцев", то бишь спартаковцев. И опять возвращаюсь к мнению "экспертов" после окончания группового этапа ЛЧ, которые "пели", что"Спартак" имеет перед конкурентами преимущество, так как не задействован в еврокубках. А - оказывается - встречаясь в Европе с сильными соперниками - пусть неудачно - наши команды приобретают горький, но всё же международный опыт, который помогает им в матчах внутреннего чемпионата против таких неумеек как "Спартак. 3) Если оценивать игру "Спартака" в сегодняшнем матче, то на ум приходит только одно слово - ИМПОТЕНЦИЯ! Больше и добавить нечего...
+!!!
И Спартак никакущий, и второй тайм вообще сумбур вместо футбола.
Матч - полная хрень. И в этой хрени мы оказались гораздо более хреновыми.)))
Первый раз видел, чтобы Спартак не создал именно ничего у ворот соперника. Ноль. С Соболевым было бы по другому, но не должно же быть так, чтобы ничего.
И сказать то о Спартаке больше нечего - безвольно, неинтересно, устало. Мне показалось, что основная причина это "отсутствие" на поле Зобнина и Крала. Каким может быть последний мы видели. В сравнении с сегодня небо и земля.
Максименко не тащил.
Питер был под стать нам - море брака, суета, отсутствие мысли. Но мы превзошли их в каждом из этих показателей.)))
Будем ждать весны. Тедеско даёт надежду.
Тедеско в шоке! Это дискриминация,ему обещали,что футболистов Зенита на поле не будет.Кдк обмануло.Он ни разу с таким в европе не сталкивался.Ужас!!!
А теперь почитаем очередные отмазки и плач больных ромбиком головного мозга.
Всех фанатов Зенита с заслуженной победой!
Обсуждать совершенно нечего - все всё видели...) Питер - с победой!) спартак - давай, домой, до свидания...