Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ 2020-2021
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​В «Зените» объяснили, как фанаты «Спартака» оказались на матче

16 Декабря 2020, 23:52,

Depositphotos

В «Зените» пролили свет на непонятную ситуацию с присутствием фанатов «Спартака» на завершившемся матче между командами. Как известно, на игру было разрешено прийти только гостям изолированных лож и владельцам абонементов в бизнес-зоны. Столь жёсткие ограничения связаны с плохой эпидемиологической обстановкой в регионе.

В «Зените» рассказали ТАСС, что часть абонементов оказалась на чёрном рынке, и примерно шестьдесят фанатов «Спартака» приобрели разовый доступ на матч.

Напомним, «Зенит» уверенно обыграл «Спартак» со счётом 3:1 и упрочил своё лидерство в Премьер-лиге. Чемпионат России уходит на зимнюю паузу.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Спартак Москва, Зенит
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Комментарии (2)
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1
superzina
17 Декабря 2020, 00:41

Я хорошо помню ,как на кубковую игру со Спартаком (помните тогда были пакеты на 2 игры из 4-х) проверяли паспорта , чтобы как мне объяснили именно не было перепродаж и москвичей на трибуне .
Но вокруг меня сидело человек 8 москвичей .
Тогда сидели ...сегодня чел. 60 ... Как это понимать?

0
jUMPER
17 Декабря 2020, 00:50

Ничего удивительного...денежные знаки - лучшие билеты на земле...)))

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