​В «Зените» объяснили, как фанаты «Спартака» оказались на матче

В «Зените» пролили свет на непонятную ситуацию с присутствием фанатов «Спартака» на завершившемся матче между командами. Как известно, на игру было разрешено прийти только гостям изолированных лож и владельцам абонементов в бизнес-зоны. Столь жёсткие ограничения связаны с плохой эпидемиологической обстановкой в регионе.

В «Зените» рассказали ТАСС, что часть абонементов оказалась на чёрном рынке, и примерно шестьдесят фанатов «Спартака» приобрели разовый доступ на матч.

Напомним, «Зенит» уверенно обыграл «Спартак» со счётом 3:1 и упрочил своё лидерство в Премьер-лиге. Чемпионат России уходит на зимнюю паузу.