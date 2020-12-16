Семак: «Важно, кто окажется в конце дистанции на первом месте, а подъемы и спады есть у любой команды»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился ожиданиями от матча со «Спартаком» в эфире канала «Матч ТВ».

- Первое место против второго, лучшая домашняя команда против лучшей гостевой, две их трех лучших команд по результативности в чемпионате. Эти вводные гарантируют зрителю хорошее зрелище и интересный содержательный футбол или давление на команды и важность матча могут обеспечить обратный результат?

- Это все статистка абсолютно. Каждый матч - это отдельная история, и абсолютно не важно, кто на каком месте, кто как играет на данном отрезке времени. Что будет - очень интересная игра, много эмоций, единоборств, матч принципиальный и интересный. Что покажет нам игра в плане содержания и забитых мячей, мы посмотрим скоро.

- Плюс 6 в случае победы над «Спартаком» на всю зимнюю пауза - это ведь важное с психологической точки зрения преимущество для «Зенита»? То есть, это не только игра за очки, но и за психологии?

- Абсолютно. По ходу всего турнира это абсолютно неважно, потому что плюс шесть или минус три-четыре. Важно, кто окажется в конце дистанции на первом месте, а подъемы и спады есть у любой команды. Конечно, хочется всегда побеждать, но сегодня мы об этом не думаем, а думаем, как сегодня сыграть и что нужно сделать, чтобы победить в сегодняшнем матче. Мы хотим победить и «Спартак». Кто окажется лучше, мы посмотрим.

- Сегодня мы увидим опять атакующую связку Дзюбы и Азмуна в стартовом составе. Какое состояние ваших форвардов? По команде уже чувствуется усталость?

- Стараемся варьировать и дозировано давать игровое время футболистам, по крайне мере, на тех позициях, где мы можем. Что касается Артёма и Сердара, сегодня они выходят в стартовом составе, Дриусси получил небольшое повреждение в последнем матче, пропустил какое-то время, но сегодня он готов выйти и сыграть. В остальном, за исключением всех наших травмированных, Кержакова, Караваева и Шамкина, который получил сотрясение на тренировке, остальные все могут играть.