КДК РФС не вынесет решение по матчу «Сочи» - «Спартак»

Менее часа остаётся до старта заседания КДК РФС, на котором должны рассмотреть дело о скандале на матче «Сочи» - «Спартак». Как сообщает Telegram-канал «Мутко против», сегодня решение не будет вынесено из-за нехватки материалов. Таким образом, Доменико Тедеско сможет присутствовать на тренерской скамейке в матче против «Зенита», который пройдёт шестнадцатого декабря.

В то же время стало известно, что «Спартак» попросил КДК перенести рассмотрение той ситуации, поскольку в три часа дня команда отправляется в Санкт-Петербург на игру с «Зенитом», и Доменико Тедеско не сможет принять участие в заседании.