КДК РФС не вынесет решение по матчу «Сочи» - «Спартак»

|
15 Декабря 2020, 14:10,
|
|
Менее часа остаётся до старта заседания КДК РФС, на котором должны рассмотреть дело о скандале на матче «Сочи» - «Спартак». Как сообщает Telegram-канал «Мутко против», сегодня решение не будет вынесено из-за нехватки материалов. Таким образом, Доменико Тедеско сможет присутствовать на тренерской скамейке в матче против «Зенита», который пройдёт шестнадцатого декабря.
В то же время стало известно, что «Спартак» попросил КДК перенести рассмотрение той ситуации, поскольку в три часа дня команда отправляется в Санкт-Петербург на игру с «Зенитом», и Доменико Тедеско не сможет принять участие в заседании.
|
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Спартак Москва, Сочи, Доменико Тедеско
Как сообщает "СЭ", заседание КДК РФС по матчу 18-го тура чемпионата России "Сочи" — "Спартак" (1:0) не будет перенесено.
Заседание пройдёт в запланированное время, сегодня, в 15.00 по мск.
А тренер Тедеско будет добираться до Питера на электричках, билеты ему купят в кассе...)))
Сухой паек тоже купят на вокзале...он попросил шаурму и сникерс с колой...)))